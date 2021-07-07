台湾：香港受国安法冲击 呈大陆化 研究放宽驻港机构员工移台年限

港区国安法30日深夜由港府公布即时实施，特首林郑月娥签署该法，并已刊宪生效。

台湾大陆委员会发表最新一期的香港报告，指中共在过去一年，有计划地整肃和在《港区国安法》推波助澜下，香港的「一国两制」在政治层面已由「港人治港」质变为「爱国者治港」和「中共全面管治」，整体呈现「中国大陆化」；民主制衡力量及自由人权遭扼杀，司法独立动摇，其危殆只是时间问题。

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在这份名为「香港移交24周年的情势研析报告」指出，在经济层面，香港客观上仍保持独立的关税、自由贸易制度，联系汇率亦未生变，但国安法的执法力道强劲，令营商环境风险飙升。已有美国智库认为香港与中国城市无异，经济政策明显受北京控制，不再列入经济自由度排名。社会方面，则弥漫寒蝉效应，逾六成港人对香港未来环境及个人自由不具信心。

另外，自港府要求台湾驻香港办事处人员签署「一中承诺书」后，台湾代表因拒绝签署而需要离港返台，现只余一名经济部派驻官员留守至7月底，另加50名雇员。陆委会昨（6日）表示，为落实对雇员的照顾与激励士气，陆委会已向行政院提出「驻香港或澳门机构在当地聘雇人员及聘雇期间认定办法」第5条的修正草案，放宽港籍雇员以项目形式申请到台湾定居，可不受工作达六年以上才可申请在台定居的限制，以免员工忧虑可能遭港府指为勾结境外势力等罪名。草案一俟行政院核定，便可发布实施。

与此同时，陆委会表明，正检讨《香港澳门关系条例》相关规定，以确实防止中共藉港澳资金及人员交流等途径对台湾进行渗透。