孙晓雅将出任AIT台北办事处首位女性处长

美国在台协会(AIT)6日正式宣布，将由美国国务院亚太局主管澳纽暨太平洋事务的副助理国务卿孙晓雅(Sandra Oudkirk)，出任美国在台协会台北办事处新任处长。台湾外交部今天对这项任命表示竭诚欢迎。孙晓雅将是美国在台协会驻台北的第一位女性处长。

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美国在台协会表示，孙晓雅投入美国外交工作三十多年，自2019年5月起，担任东亚局主管澳纽暨太平洋事务的副助理国务卿及「亚太经济合作会议」(APEC)资深官员；她曾外放AIT台北办事处、爱尔兰都柏林，两度派驻土耳其。

孙晓雅在2019年5月出任副助卿，同年9月，台湾的两个友邦索罗门群岛和吉里巴斯接连和台湾断交后，联邦众议院外交委员会与自然资源委员会共同举行听证会，孙晓雅在听证会上，对于两国在外交上转向北京表示失望，并说将以国务院APEC资深官员的身分访问台湾，讨论APEC相关问题。

10月，孙晓雅访台期间，参加了第一届台美「太平洋对话」，会议定位为「政府与政府间的政策对话」，她在开幕致词时表示，自己代表特朗普总统及国务卿蓬佩奥启动对话，重申美国对太平洋的承诺坚定且将更强劲，台湾总统蔡英文也曾在她访台期间接见访问团。

台湾外交部则表示，孙晓雅去年6月曾与台湾外交部前次长徐斯俭共同主持「太平洋防疫援助在线对话」，今年6月与台湾外交部次长田中光共同出席美国智库「传统基金会」（The Heritage Foundation）举办的「美台在太平洋岛国伙伴关系」在线公开座谈会，就双方加强在太平洋的合作，进行对话。

台湾外交部表示，孙晓雅对台美关系议题深入了解，也是台湾长期友人。台湾期盼孙晓雅带领的AIT团队，跟台湾继续密切合作，在郦英杰（Brent Christensen）等历任处长奠定的坚实基础上，进一步强化台美友好伙伴关系。

孙晓雅毕业于乔治敦大学外交学院，精通中文及土耳其语，1991年进入美国国务院服务，第一次外派就是派驻AIT台北办事处，也曾担任美国驻北京大使馆经济参赞。