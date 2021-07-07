小圈子选举：选委会选民只及现届2% 民主派反应冷淡

由北京主导的香港选举改革正在推行，对三场主要选举有影响力的选举委员会，特首林郑月娥指九成三的选民登记率是「十分踊跃」，但原来新一届选委会选民人数只有1万人，只及现届选委会选民的2.1%，成为名正言顺的小圈子选举。而泛民主派人士对推动选民登记亦十分冷淡，有当年筹组街站呼吁市民登记做选民的人士表示，新选举制度不公平，不认为积极参选有助推进民主。

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另外，港府在因应新选举制度而开放的特别选民登记结束翌日宣布新增的「候选人资格审查委员会」（下称「资审委」）名单。这个负责审查和确认选委会、特首及立法会参选人资格的委员会，主席由政务司长李家超出任，除三名局长外，三名非官守成员分别是前律政司长梁爱诗、中国人大前常委范徐丽泰和中文大学(深圳)高等金融研究院理事会主席刘遵义。民主党主席罗健熙回应指，谁当资审委成员分别不大，因为资审委是基于警方国安处和维护国家安全委员会的资料和报告作判断，难以想象若国安委说某人有危害国安风险，资审委会确认其参选资格。

由于新的选举制度基本改变了香港的选举制度，负责选出特首和成为立法会一个界别的选举委员会，不少组别的选民由个人变为有中国和建制色彩的团体，港府重开选民登记册，让新增选民登记，登记于本月5日截止。

特首林郑月娥昨(6日)早公布资审委名单时谈及选民登记结果，指40个选委会分组界别中，估计共有约1万名合资格选民，选举事务处已收到9300份选民登记表格，选民登记率超过九成。她形容，选民登记「非常踊跃」，而「这个广泛代表性和均衡参与，都是受到这些选民支持」。

不过，有关选民数字不单比现届的47.5万人大幅减少，只及原来的2.1%，即使与港府的估计选民人数相比，亦大幅减少。选举事务处上月下旬向立法会汇报时称，估计新的选委会旅民人数约为2万至3万人。处方解释，经实际计算后，现时把估算修订为约1万人。

港府早前公布选民名单后，香港红十字会和社会工作者注册局拒绝出任所属界别的当然选委。未知这对选民人数有何影响。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华批评林郑月娥利用统计学蒙混过关，所谓的超过九成的登记率，不能反映选举改制获得支持。此外，港府增设候选人资格审查委员会等参选关卡，亦是剥夺港人政治权利之举，令选举失去公信力。

事实上，受新选举制度针对的泛民主派，对新的选举制度亦反应冷淡。在历次选举中稳操教育界胜券的民主派团体教育专业人员协会，今年并无特别呼吁教师登记做选民，会长冯伟华表示，选举制度大幅倒退，目前未决定会否派人参选立法会选举，会交由教协会员自行思考登记做选民有否意义。

过去成功抢占选委会席位的「(雨)伞(运动)后」组织，亦未见有行动，部分原因是不少活跃组织在《港区国安法》后已告解散，当中有医学界的「杏林觉醒」、

法律界的「法政汇思」、科技界的「g0vhk（香港零时政府）」及教育界的「进步教师同盟」。其次是觉得选举制度不公平，无意参与。定期在地区摆设街站的民间组织「开站师」，创办人袁德智接受商业电台访问时指出，新选举制度不再公平，加上港府大规模拘捕参与及组织初选的民主派人士，相信民主派支持者已对选举不存寄望，不认为积极参与选举有助推进民主。