新加坡打中国疫苗不作数 泰国质疑科兴疫苗效力

新加坡卫生部宣布，新加坡统计全国新冠病毒疫苗接种数据时，并未纳入打过中国科兴疫苗的人。另据一份近日泄漏的泰国卫生部内部文件，该国质疑科兴疫苗的有效性。

广告 继续浏览后续

路透社报道，新加坡卫生部6月7日通过电子邮件发布声明说：“全国接种数据只计入在国家接种计划下施打疫苗的人数”，因此，目前纳入全国接种数据的只有接种过莫德纳和辉瑞疫苗的人，排除施打科兴疫苗人数。

因此，打过科兴疫苗的人在参加特定活动或者进入某些公共场所时，必须照旧持有检测阴性证明，但参与全国免疫计划的人就不需要。

根据统计，目前新加坡总计至少370万人接种一剂辉瑞或莫德纳疫苗，占总人口65%左右，将近220万人已经打完两剂。

不过新加坡当局开放私人医护机构循特殊管道使用科兴疫苗，据指出，截至7月3日，新加坡打过一剂科兴疫苗的人只有17000人。

新加坡国家接种计划为何不纳入科兴疫苗，当局表示仍在等待科兴公司提供关键数据。新加坡卫生部长表示：“目前没有医疗和科学数据去建立科兴疫苗在感染和对抗Delta病毒上的效力”。

另据报道，泰国卫生部一份外泄的内部文件显示，该国当局怀疑科兴疫苗的有效性。这份文件是该国卫生部与多个委员会6月30日召开的一次会议记录，文件内容包括已发现一些已经接种两剂中国科兴疫苗的医护人员，之后又感染了印度变种病毒。卫生部正在研究是否应让医护人员增加接种一剂诸如美国制造的辉瑞或莫德纳信息疫苗，以提高防疫能力。该内部文件称，如果这样做，将会降低泰国民众对中国疫苗的信心。

中国疫苗的有效性在国外引起越来越多怀疑，意大利总理德拉吉6月底以智利为例公开质疑中国疫苗效力不足，印尼六月份至少10名医生接种两剂中国疫苗后死亡更令该国医学协会惊异。而纽约时报6月23日报道说，"来自多个国家的例子表明，中国疫苗在阻止病毒传播方面可能不是很有效，尤其是新变种"。