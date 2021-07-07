美国呼吁海地维持今年9月的总统及立法选举 安理会今天举行紧急会议

海地总统莫伊兹7日凌晨在位于首都太子港的家中遭不明身份的武装分子袭击并遇害，联合国安理会周四将举行紧急会议；联合国秘书长古特雷斯发表声明，以最强烈措辞对刺杀莫伊兹的行为表示谴责。美国呼吁海地维持今年9月的总统及立法选举。

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法新社消息，安理会周四将就海地总统遇刺及海地局势举行紧急会议。

美国国务院周三呼吁海地维持定于今年9月26日举行的总统及立法选举。

联合国秘书长古特雷斯发表声明，以最强烈措辞对刺杀莫伊兹的行为表示谴责。古特雷斯表示，实施这一犯罪行为的肇事者必须被绳之以法。他同时向海地政府和人民，以及总统莫伊兹的家人致以最深的慰问。

古特雷斯呼吁所有海地人维护宪法秩序，在这一骇人行为面前保持团结，拒绝一切暴力。联合国将继续为海地的政府和人民提供支持。

联合国安理会本月轮值主席国法国常驻联合国代表德里维埃周三也发表声明，对莫伊兹遇刺身亡事件表示悲伤比，并称，“安理会成员国对莫伊兹遇刺身亡事件深感震惊"。

海地于2015年10月举行上一轮总统选举，但是由于存在舞弊指称，第二轮投票一直推迟到2016年11月才得以进行。执政党“光头党”候选人、时年48岁的莫伊兹在该轮选举中胜出，但负责组建内阁的总理一职多次出现空缺。

新冠疫情暴发以来，海地1100多万人口中有近60%生活在贫困线以下，日益困难的生活处境导致民众对于政府的不满加剧、游行活动此起彼伏、帮派暴力犯罪和绑架活动盛行，安全环境不断恶化。

今年1月，反对派称，按照宪法，总统莫伊兹的五年任期从2016年2月7日开始，到今年2月7日就应下台，同时还指责莫伊兹政府没有按时在2019年举行议会选举，导致议会真空，总统依靠签署法令执政。

而莫伊兹则表示，前总统马尔泰利卸任后，国家陷入混乱，他直到2017年2月7日才正式就职，因此五年任期应到2022年2月7日为止。在此期间，海地全国各地因总统任期问题爆发最新一轮大规模抗议活动，大量抗议者走上街头，要求莫伊兹辞职。莫伊兹政府还曾在今年2月表示，已成功挫败一起暗杀总统并推翻国家的图谋。

目前，海地总理约瑟夫已宣布国家进入紧急状态，并呼吁各方保持克制。