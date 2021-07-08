云南瑞丽疫苗接种率97% 仍爆本土疫情

尽管18岁以上人口的疫苗完整接种率已近97%，中国云南省瑞丽市近日再度爆发新冠本土疫情，与Delta变种病毒高度同源。这个与缅甸接壤的边境小城，现在又遭高度封管。据美国CNBC称：接种率最高的6国感染率仍高，其中5国使用中国疫苗。

广告 继续浏览后续

中央社援引瑞丽市所在的德宏州5日通报，截至7月4日，全州累计接种COVID-19疫苗170万2856剂，已完成全程（完整）接种93万4071人。

通报称，德宏州应接种人群（18岁以上适合接种）完成全程疫苗接种率达96.92%，位居云南省第一。

根据中国第七次人口普查数据，截至2020年11月1日，德宏州常住人口为131万5709人，全民疫苗接种率也已突破70%，但仍难敌Delta变种病毒入侵。

瑞丽4日爆发第4波本土疫情，截至7日，累计确诊23例，无症状感染者1例。当地官方指出，经过检测7份阳性样本，病毒基因组序列与Delta变种病毒高度同源。

瑞丽主城区7日实行封闭管理，所有市民居家隔离，其中，位于边境口岸的姐告国门社区被调整为高风险地区。

另据中央社消息，根据美国CNBC一项分析显示，在全球疫苗接种率和新冠病毒感染率都高的国家中，大多接种中国制疫苗。

CNBC援引网站"用数据看世界"（Our World In Data）的数据，找出截至7月6日止，每周每百万人新增确诊超过1000例的36个国家，在这36国中找出境内超过60%人口至少注射一剂疫苗的国家。用数据看世界的资料来源包括世界卫生组织、各国政府与牛津大学研究人员。

这些国家共有6个，其中有5国的全国性疫苗接种计划，很大一部分是使用中国产疫苗，这些国家包括阿联酋、塞舌尔、蒙古、乌拉圭与智利，而英国是其中唯一没有接制中国疫苗的国家。

据官方的蒙古新闻社月间报导，蒙古已收到230万剂中国国药集团（Sinopharm）的疫苗。这个数字远高于蒙古截至上周收到的8万剂俄罗斯卫星-V（Sputnik-V）疫苗，以及约25万5000剂美国辉瑞药厂（Pfizer）与德国BioNTech合作研发的疫苗。

不过流行病学专家表示，对许多国家而言，最好的选择就是不应停止使用中国疫苗，尤其是不易取得疫苗货源的中低收入国家。

不过仍有一些国家排除中国疫苗，如哥斯达黎加上月即考虑拒绝接收科兴疫苗。

英国南安普敦大学（University of Southampton）全球卫生专家海德（Michael Head）表示：灭活疫苗易于制造并且以安全性主城，但是相较其他款的疫苗，产生免疫抗体较差。