华人太太再动粗   比利时命令驻韩大使速返

图为一名戴着口罩的男子走过比利时驻韩国首尔大使馆。比利时驻韩大使夫人再次打人，韩国舆论发酵，比利时急召大使返国。

驻韩国大使雷斯库伊（Peter Lescouhier）妻子相雪秋再度动粗打人后，比利时副首相兼外交部长威尔梅斯（Sophie Wilmes）星期三下令驻韩大使“停止所有业务”，立即返国。

广告 继续浏览后续

法新社从布鲁塞尔外交渠道证实了日前美国政治新闻网站Politico披露的消息，消息指驻韩大使夫人相雪秋星期一与公园里打扫卫生的环卫工人发生了争执，争执过程，夫人“旧病复发”，先动手打人。

Politico报道说，相雪秋争执过程“动了手”，据称大使夫人不能忍受环卫工人清扫时“不小心”碰到了她。

相雪秋已经有了“前科”。4月9日在首尔市龙山区一家服装店，由于相雪秋穿着和店铺内相同的款式，走出店后，店员误以为她没有结账追出去确认。得知是误会后店员赶紧向相雪秋道歉，但大使夫人不肯罢休，追回店内指骂，推搡店员，其他店员劝阻也无济于事，而且扬起手臂打了店员巴掌。

比利时驻韩大使馆5月28日通过脸书称，相雪秋在韩国警方要求下放弃外交豁免权，后又称，相雪秋已私下向两名店员道歉。但比利时方面向韩国外交部表示，只在警方调查部分放弃豁免权.

比利时驻韩大使本人对夫人的动作表示“不可容忍”，向韩方作出道歉。事件发生后，在非常遵守法律的韩国引起轰动。威尔梅斯5月底明确宣布，将于“今夏终结”雷斯库伊任期。

谁知道还没有等到结束任期，一波未了一波又起，这次又与环卫工人发生了“事故”，尽管受害者没有提出起诉，事情本身已经做得太过分了，既伤害比利时外交官的声誉，也令韩国人愤怒。

比利时外交部发文告指出：鉴于新的事态，副首相本人希望大使立即停止所有业务，即刻返国。

外交部文告并未提及大使夫人动粗，但解释紧急召回大使的决定是“比利时决心维护与韩国的良好关系。”

据指出，相雪秋1958年出生于中国北京，与雷斯库伊在中国相识，2018年与外派到韩国的丈夫一同抵达首尔。

外交渠道的消息指出，相雪秋这一动手，更加缩短了夫妇两人在韩国居住的时间。