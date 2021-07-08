拜登宣布美军8月31日完成从阿富汗撤军

美国总统拜登周四表示，美军从阿富汗撤军将"在8月31日完成"。拜登表示，美国已经实现了在阿富汗的既定目标。不过，拜登也表示，塔利班接管对阿富汗的控制"并非不可避免"。

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法新社消息，美国总统拜登周四在宣布美军将在8月31日完成撤离阿富汗时表示，美国已经"达到了在阿富汗的目标"，即打击恐怖主义威胁。

拜登在回答有关(美军撤离后）塔利班是否会接掌政权时表示，"这并非不可避免"。塔利班武装目前加强了在各地的军事攻势。

拜登保证，阿富汗政府"有能力"确保政府的延续。

拜登在被问到他自己的情报部门是否预见到阿富汗政府的垮台，他断然回答：“这不是真的”。拜登表示，"未来阿富汗统一政府控制整个国家的可能性极小。"

不过拜登承诺，尽管美军撤离阿富汗，但美国将“继续”支持阿富汗人民。美军目前已经完成90%的撤军。

拜登说，美国二十年前并没有“为了建立一个国家”而干预阿富汗，拜登强调这是阿富汗人自己的“责任”。拜登并说， “我不会派新一代美国人去阿富汗作战”，他说，“我们正在结束美国最长的战争，但在阿富汗服役美军的勇气将永远是我们的荣耀。”

拜登并直接向因帮助美国军队而可能面临报复的阿富汗翻译人员保证，在美国“有你们的位置”。大约 18,000 名阿富汗人，其中包括翻译、司机或承包商正在等待他们能否在美国定居的消息。

塔利班和阿富汗军队之间的战斗周四在阿富汗西北部连续第二天激烈进行，自美国撤军最新阶段开始以来，塔利班正在对一个省会城市发动首次攻势。