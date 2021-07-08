“海上观察”民间组织指控利比亚海岸警卫队袭击难民船

“海上观察”民间组织在意大利西西里岛的阿格里真托提起诉讼，指责利比亚海岸警卫队企图杀害63名移民。事件发生在6月30日，一艘运载移民的船只遭到利比亚海岸警卫队的袭击。相关画面被拍摄下来并在社交网络上传播。

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非政府机构“海上观察”披露：事发当天，该组织注意到：利比亚海岸警卫队的一艘巡逻艇试图撞击一艘驶往意大利的移民船只，开枪射击并发射投射物，可以看到子弹落入水中激起的浪花。

面对这项诉讼案件，阿格里真托地方检察官办公室向监管机构提出疑问：意大利司法部门能否针对在受托海域救援区执行任务的利比亚海岸警卫队的行为提起诉讼？

“海上观察”组织向司法机构提交了于6天前在社交媒体上发布的视频。相关视频是从飞机上拍摄。视频显示，利比亚海岸警卫队袭击一艘移民船只并使用枪支射击的画面。

“海洋观察”是德国一个救助组织，其船长拉科特（ Carola Rackete）为一名女性。专门为难民提供救助，对穿越地中海的难民受到不良待遇颇为敏感。该救援船曾不顾禁令停泊在意大利码头。阿格里真托地方检察院曾驳回“海上观察”号船长拉科特的指控。

如果相关指控最终获得罗马绿灯，“海洋观察”组织将会一追到底。特别是由于袭击难民的利比亚海岸警卫队的船舰于4年前由意大利提供。

下一步将取决于司法部门的决定。目前，整个舆论受到警醒，海上观察拍摄的视频画面令人不寒而栗。

受到利比亚士兵袭击的63名难民最终得以抵达兰佩杜萨岛（Lampedusa）。