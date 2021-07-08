海地警方：已逮捕多名刺杀总统凶嫌 正追捕幕后主犯

路透社消息，海地警方周四宣称，警方已逮捕或打死涉嫌参与刺杀总统莫伊兹的多名凶嫌，警方目前正在追捕刺杀行动的幕后主犯。海地政府官员表示，一名海地裔美国公民因与总统遇刺案有关，已经遭到逮捕。目前警方共拘留6名犯嫌。

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路透社消息，海地当局称，对总统莫伊兹行刺的凶手是训练有素的"一个职业杀手团队"。莫伊兹遇刺身亡使饥荒、暴力击政治分裂下的海地局势更加动荡。

海地国家警察总长查尔斯周四向媒体表示，海地军警已经锁定刺杀总统凶嫌的藏身处，他们在位于首都太子港北郊一处房屋中。周三晚间，海地安全部队与嫌犯发生激烈枪战，警方逮捕6名歹徒并在楼内找到3具尸体。警方目前还在追捕幕后主嫌。

此前，海地选举部长皮耶（Mathias Pierre）证实有一名海地裔美国人被捕，有媒体报导被捕美国男子名叫索拉吉斯（James Solages）。

警长查尔斯并呼吁民众与安全部队配合，不要制造混乱。

首都太子港拘留犯嫌的警察局外面，周四稍早聚集了数以百计的居民高喊"烧死他们"，民众并还放火焚烧一辆被认为属于刺客的车辆。

海地临时总理克洛德·约瑟夫（Claude Joseph）周四呼吁公民把犯嫌交给警方处理，不要动用私刑。

联合国的海地特使周四则呼吁所有政党放下歧见，并表示约瑟夫将持续领导海地直到举行大选为止。