谴责香港大肆拘捕 欧洲议会压倒性多数通过欧盟领袖不出席北京冬奥会议案

距北京冬季奥运会还剩几个月，各项准备加紧进行。

欧洲议会周四通过提案，呼吁欧盟以及成员国领导人拒绝接受2022北京冬奥会邀请，以抗议北京当局违反人权尤其在香港破坏人权的行径。

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星期四，欧洲议会就呼吁欧盟领导人、政府代表和外交官拒绝接受北京邀请，不出席北京2022年冬季奥运会议案进行表决，结果以578票的压倒性多数通过提案，反对票只有29票，弃权73票。

该议案敦促欧盟委员会、欧盟理事会，成员国领导人“拒绝出席北京2022年冬季奥运会，除非中国政府作出明显改善香港、新疆、西藏、内蒙古以及中国其他地区人权的举措”。

欧洲议会决议案“强烈谴责北京当局关闭『苹果日报』，冻结『苹果日报』资产，逮捕『苹果日报』记者的行为“ 。决议案谴责”中国政府穿越底线：拆毁香港自由社会，终结媒体自由，禁止言论自由”。欧洲议会要求香港当局无条件释放所有记者，敦促欧盟成员国对中国及香港有关个人和实体进行制裁。

『苹果日报』因支持香港民主运动，敢于批评中国领导人，长久以来一直是北京的眼中钉。北京当局于2020年6月30日强加香港港版国安法，从而为镇压香港民主派铺平道路。当局在逮捕『苹果日报』多位高层并冻结该报资产后，已诞生了26年的『苹果日报』于6月24日出版最后一期后被迫停刊。

星期三，英国工党呼吁，如果北京不允许联合国调查中国人权状况，英国皇家以及英国政府应抵制北京2022年冬季奥运会。

英国政府已多次要求中国尊重人权，要求北京当局允许联合国对新疆地区维吾尔人的遭遇进行深度调查。