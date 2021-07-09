刺杀摩依士凶嫌中的11人持枪闯入台湾驻海地大使馆遭警方逮捕

总统莫伊兹遭暗杀后，海地警方和法医小组在总统官邸外寻找证据

海地警方8日晚间宣布再抓到17名刺杀海地总统摩依士(Jovenel Moise)的凶嫌，台湾外交部今天说明其中11名凶嫌闯入台湾驻海地大使馆，被警方逮捕的经过。并强调，支持约瑟夫(Claude Joseph)带领海地度过难关，恢复民主秩序。

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海地是跟台湾有正式外交关系的少数友邦之一，台湾外交部今天(9日)透露，海地总统摩依士7日在住所被暗杀后，海地实施戒严，政局动荡，台湾驻海地大使馆基于安全考虑，当天起就改为居家上班，人员都撤离大使馆。8日清晨，大使馆的保全人员发现一群可疑武装人士闯入大使馆的庭院，立即通报大使馆人员和海地警方，大使馆在接获海地政府请求后，同意海地警方进入使馆抓人，经过一番追捕，11名嫌犯都被海地警方逮捕，带回侦讯。

据了解，台湾驻海地大使馆除了门窗遭到破坏，没有其他财产损失，也没有人员伤亡，目前大使馆暂停对外服务。

台湾外交部表示，台湾支持约瑟夫带领海地度过难关，恢复民主秩序，并对这次暴力行为表达严厉谴责。

海地警方经过两天全力查缉追捕，8日宣布，这起刺杀总统的案件，暴徒人数多达28人，目前已逮捕17人，击毙3人，还有8人在逃，其中海地警方进入中华民国大使馆逮捕了11名嫌犯。

据了解，目前海地警方逮捕的17名嫌犯中，有15名哥伦比亚人，两名海地裔美国人，逮捕过程中打死的3人是哥伦比亚人。

海地原定2018年举行国会选举，但在发生摩依士任期何时结束等争执后，选举遭到延期。之后摩依士一直靠行政命令统治海地，遭到许多批评。

摩依士在位4年换过多位总理，目前的代理总统约瑟夫之前担任总理才3个月，原定本周就会被摩依士撤换，而摩依士生前也已任命内政部长亨利（Ariel Henry）担任新总理，但尚未宣誓就职，却因摩依士突然遭到刺杀，本来快要下台的总理约瑟夫成了代理总统。因此海地现在也出现到底由谁主政的争议。美国承认约瑟夫代理总统，约瑟夫透露，海地即将在9月举行大选。