基辛格访华50周年 王岐山语出惊人

中国国家主席习近平、副总理刘鹤与美国前国务卿基辛格（中左）、美国前财长保尔森（右）2019 年 11 月 22 日在北京人民大会堂举行的新经济论坛开幕式上合影。

自从阿拉斯加美中对话以失败告终，中美实质性对话似乎遥遥无期，务实不行，务虚或可，北京举行基辛格秘密访华50周年视讯纪念活动当属后者。将近百岁的基辛格似乎勉为其难，没有多少表达场合的中国国家副主席王岐山却利用这个机会严厉指责美国把中国“打造为假想敌”，警告美国“认清自身命运”。

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中国官方的中国人民外交协会在美方智库协助下在北京钓鱼台举办纪念活动，当事人基辛格回顾了1971年秘密访华从而为尼克松总统访问中国铺路的经过，尼克松那次访华被称为“破冰之旅”，美方当年有联合已早与苏联反目的中方孤立苏联的考量，从此为一个孤立贫穷落后的中国打开了通往世界的大门，美中接触时代开启。

基辛格回顾尼克松提议美中两国在经过25年的对抗后建立了联系，但是50年后要建立一种尼克松模式似乎越来越困难。基辛格讲话中带着惋惜和无奈，也抱着某种微弱的希望。

王岐山的讲话倒有点出乎意料，他先是原则性地简单提了一句，“当前中美关系出于关键时刻，何去何从备受两国人民，和国际社会的关注”，然后又讲要“妥善管控分歧，避免误解误判”。

王岐山突然话锋一转，显然有备而来，指责“美方以竞争为名把中方打造为假想敌，刻意营造猜忌对立，胜败对决气氛，可能导致战略误导，诱发战略误判，战略误判放任战略误导，美方应认清自身命运，最大挑战不在外部，更不是中国，可以肯定地说，就在美国自身!”王岐山讲得够斩钉截铁，而且提醒美国“认清自身命运”，这话语里面的威胁成分其实够重的，但王岐山还在毫无犹豫地指责美国误判误导，美国的最大挑战不是中国。

王岐山反指美国把中国当假想敌，有分析指出，这其实是习近平党庆大会讲话的逻辑延续，习近平那次讲话是把美国当作假想敌，把中国作为“受害者”，而且不点名警告美国，如果胆敢“欺负、奴役”中国，中国人民就让他碰得“头破血流”。王岐山不过倒装了而已。事实上习近平的讲话明白无误，中国把美国当作了假想敌。

分析认为王岐山尤其在纪念基辛格秘密访华50周年的时候说这样的话很成问题，多少有点“倒打一耙”。五十年前，美国开启与中国的接触战略，中国随后开启了现代化进程。但是，双方关系现在为什么越来越敌对了，大约不是美方“打造”的结果，而是在习近平掌握政权更加独裁专制之后，美方终于发现接触政策失败了。

一个富起来的中国在习近平统治下距离现代政治制度愈来愈远，愈加专制和暴力，违背香港一国两制承诺，在新疆大规模镇压维吾尔人，威胁台湾，南海扩张，中国的外交也已沦为战狼外交，种种因素构成阿拉斯加美中对话失败的重要原因。美国国务卿布林肯在阿拉斯加会谈时批评了中国的人权等问题，中方杨洁篪、王毅却立即强硬反击，表示中国不吃美国那一套。指责美国已经失去了代表性。

王岐山身为中国国家副主席，有职无权，在这种纪念场合“倒打一耙”，对缓和中美关系恐没有多少益处。不过，他在讲到最后时并没有忘记遥祝美国的基辛格“健康长寿”。