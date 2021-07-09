宣誓前夕放风 指区议员自行辞职可免追薪 两日内逾七十人请辞

香港副局长和政治助理宣誓仪式2020年12月16日在政府总部举行，12名副局长和14名政治助理在行政长官林郑月娥（中）见证下宣誓拥护《基本法》，效忠香港特区。

为削弱民主派前年在区议会大胜的局面，港府立例要区议员重新宣誓，亲建制派报章引述消息称，港府估计有多达230名区议员将因不符宣誓要求而被褫夺资格，即近六成民主派区议员将被DQ，严重者可被追讨上任以来的所有薪津，涉款可高达170万港元；若区议员在港府发信前辞职，则可免被追讨薪津。消息传出后，两日内有超过70名区议员请辞。有学者指港府是藉消息人士打心理战，以免日后要亲自DQ大量区议员，予国际社会口实。

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拥有八十多名区议员的民主党，主席罗健熙今(9日)早在电台节目表示，昨晚会议上，有十多名区议员辞职，部分人未有决定。他不满当局在如此重要、庄严的事情上，对「消息」采取听任的态度，以致流言四散，会去信特首，要求澄清传言是否属实。

本身是深水埗区议会主席的民协署理主席杨彧表示，虽然大家觉得追讨全部薪津的要求不合理，亦没有法理依据，因为区议员班已提供服务，但问题是面对现今政府，区议员是否愿意「(赌)博一博」。故此，民协原本要求所属区议员宣誓，昨已改为让区议员基于自己判断和风险评估，决定是否宣誓或辞职，结果，昨日有四至五名区议员辞职，占该会区议员总数的一半。

由社交媒体可见，近两日表态辞职的区议员有七十多人，涵盖民主党、民协、公民党、工党、社民连等政党，当中包括至少四名区议会主席，分别是黄大仙区许锦成、沙田区程张迎、大埔区关永业，以及屯门区陈树英。各人辞职理由各异，包括事情难以预计及掌握、身体健康、照顾家人、减少亲人忧虑等，而沙田区的丘文俊则直言，区议员已经不能畅所欲言地为香港市民服务，对议会「心灰意冷」，半年前已萌生去意，声称与国安法实施及要求宣誓无关。

若以地区划分，全港十八区均有区议员辞职，当中以沙田区最多，有至少十二人请辞；其次是屯门区，有至少十一人请辞，包括五名民主党成员全体请辞；接着是深水埗区，有七名区议员请辞；而有六人请辞的，有黄大仙和元朗区。另有区议员解散或停止开放办事处。

不过，亦有区议员表明不辞职。民主党九龙城区议员郭天立说，其民意授权来自3054名投票支持他的选民，「无论后续如何，无论风声怎么传，我亦决不辞职，并会继续履行职务，服务到议席的最后一刻」；该党沙田区议员冼卓岚亦倾向留任，认为当局追薪等理据不合理。元朗区议员黎国泳亦不盰职：「要DQ、要追钱，是由企喺港人对面的政权操刀」，他会坦然面对。

中文大学政治及行政学系高级讲师蔡子强表示，大批区议员辞职下，地区投诉、反映民意的渠道会减少，结果是立法会以至区议会的民主派声音都大幅减少，令议会变成「一言堂」，无法反映社会真象。

传媒之前已引述消息人士称，曾参与民主派初选、签署过「墨落无悔」抗争立场书，或曾在办事处展示「光复香港、时代革命」标语等区议员，都会被视为不符合宣誓法例要求，会被DQ，当时计算有约170人会被DQ。但可能未及目标，近日传出不合资格者，将被追收上任起的薪酬津贴，预计每人涉及过百万元，如果区议员事先主动辞职，就不会被追收薪酬。