常玮平、丁家喜获2021年中国人权律师奖

台美多个民间团体周五为第5届中国人权律师节及"709"大抓捕6周年举办线上大会，并将今年度的"中国人权律师奖"颁给仍被中国政府关押的人权律师常玮平、丁家喜。

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中央社消息，民间司法改革基金会、人道中国（Humanitarian China）等台湾、美国民间团体周五晚间为第5届中国人权律师节及"709大抓捕"6周年召开线上大会，并作上述公布。常玮平的稚子代父发表获奖心得时说，"今天我终于知道，我爸爸是在别人眼中的一位英雄"。

丁家喜的妻子罗胜春代夫发表感言时则指出，中国人权律师一日无自由，中国便一日无人权，争取人权自由道路艰险漫长，"让我们继续携手一起努力，挑战极权专制"。

前美国政府中国顾问、现华盛顿智库"哈德逊研究所"（Hudson Institute）高级研究员余茂春指出，中共是利用法律来巩固对权力的垄断，不是依法治国，而是"依法整人"。

余茂春表示，自由、民主的中国必须要让国家服务于人民，政治权力也要受到法律限制与约束，任何违背法律精神的政府行为，如株连、法外拘押等都必须废除，而让上述理想成为现实的关键群体，"就是中国的律师"。

国际律师协会人权研究所主任、英国御用大律师肯尼迪（Baroness Helena Kennedy QC）则引述美国国会及行政当局中国委员会（CECC）统计资料指出，中国截至2019年底有1598名政治犯，实际数字可能比纪录还高，其中更有100多人是律师。

常玮平曾参加2019年底维权人士发起的"厦门聚会"，也曾公开描述当局如何对他施以酷刑。他今年被以"煽动颠覆国家政权罪"执行逮捕，目前羁押在宝鸡市凤县看守所。

丁家喜则是在参与"厦门聚会"后不久被当局拘捕，今年1月间被移送审查起诉，控罪从"煽动颠覆国家政权"升级为"颠覆国家政权"罪。