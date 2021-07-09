拜登延长针对香港制裁 港府表遗憾 中方扬言反制

美国总统拜登宣布延长特朗普政府针对香港问题的制裁措施一年，认为中国近日在香港的行动持续对美国的国家安全、外交政策和经济构成「异常和惊人的威胁」(unusual and extraordinary threat)。港府对美国延续去年「不可理喻」的做法表示遗憾；中国外交部驻港公署谴责美方此举是「错上加错」，感到愤慨并表示反对，誓将遭受中国反制。

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拜登本月7日去信参、众两院议长贺锦丽和佩洛西，指北京近期对香港采取的措施，基本损害香港自治，对美国持续构成异常和惊人的威胁，因此决定根据《国家紧急状态法》，延长对香港问题的行政命令，至明年7月14日。

香港去年中实施《港区国安法》，美国政府根据特朗普签署的行政命令，取消香港的特殊及优惠待遇，并对以行政长官林郑月娥为首的十多名官员实施制裁，其直系亲属入境美国亦受限制。

港府发表声明，谴责美国白宫的做法，认为是继续公然干预中国内政。发言人直斥美国过去一年的制裁是完全不可理喻，港府对新一届美国政府继续采取错误行径表示遗憾，但亦不感意外。港府促请美方立即停止干预中国及香港特区的内部事务，指美方的卑劣行径是徒劳无功，只会损害中美以至港美之间的关系和共同利益，对美国的企业和国民造成损害。 外交部驻港公署发言人则批评美方颠倒黑白，妄称中方在香港采取的举措对美国构成威胁，出台涉港制裁措施，是「毫无底线」、「唯恐天下不乱的强盗逻辑与霸权行径」，敦促美方反躬自省，停止歪曲「一国两制」和插手香港事务，否则必然遭到反制。 中国港澳研究会副会长刘兆佳认为，美国继续制裁而不是加大制裁力度，是一种比较小心谨慎的态度，估计是免使美国在港利益受损，以及避免触动中国通过不久的反外国制裁法。