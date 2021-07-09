美国增加制裁14家侵犯新疆人权的中国企业

美国商务部周五宣布，增列34家国外实体加入制裁黑名单，其中包括14个涉嫌在新疆侵犯人权及进行科技监控的中国实体，以及5家支持中国军事现代化企业，包括列为台湾的杭州华澜微电子。

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美国商务部周五发布的新闻稿宣布，因参与或可能参与违反美国外交政策与国家安全利益的活动，工业与安全局（BIS）增列34家企业与实体进入实体清单。

这34个企业与实体共列入43个条目。其中14家中国企业与实体涉嫌对维吾尔族、哈萨克族与其他少数民族进行镇压、大规模拘留与高科技监控。中国政府在当地被控犯下灭绝种族罪与危害人类罪。商务部并将5家直接支持中国军事现代化项目的实体列入清单，这些项目与激光和作战管理系统相关。

法新社报道，美国商务部长雷蒙多透过声明表示，美国坚定致力于采取强有力且果断的行动，打击在新疆侵犯人权或利用美国技术推动中国破坏稳定的军事现代化的实体。雷蒙多表示，"美国将继续积极使用出口管制，使在中国、伊朗和俄罗斯等以源产于美国的商品从事颠覆活动的政府、企业和个人承担责任，这些国家威胁到美国的国家安全利益，并与我们的价值观背道而驰。"

除了中国之外，俄罗斯有6家实体被列入名单，加拿大、伊朗与黎巴嫩各2家，巴基斯坦、新加坡、韩国、台湾、土耳其、阿联酋等各有1家上榜。

据中央社报道，根据公布的联邦公报（Federal Register），涉嫌侵害新疆人权的中国企业与实体清单包括中国电子科学研究院、新疆联海创智信息科技、立昂技术、新疆汤立科技、深圳科葩信息技术、新疆熙菱信息技术、北京格灵深曈信息技术、深圳市华安泰智科技，成都西物信安智能系统等14家。

被列为台湾企业的杭州华澜微电子与北京东土科技等企业，被认为违反美国国家安全与外交政策活动，认为正在采购或试图采购源自美国商品，以支持中国军事现代化。

另外武汉锐科光纤激光技术则因构成违反出口管制规则（EAR）风险行为列入清单，被认可能参与采购美国原产商品，用于未经授权的军事用途。