首见：未落成须先拆再重建 热卖楼王有结构问题 专家猜人为疏忽

上月热卖、由香港四大地产商之一的新世界兴建中的大围地铁站上盖楼盘，「部分墙身结构的混凝土检测数据未达要求」，有两幢楼宇需拆卸重建，预计入伙日期需延迟约九个月。事件在私人楼宇中首次出现，更令部分人不满的是，地产商在初步发现问题后，仍然继续售楼。专家相信，事件不涉偷工减料，估计是人为疏忽错误。新世界已责成承建商调查事件成因，并即时撤换工程监督团队。

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需要在兴建中拆卸的，是沙田大围站上盖物业的柏傲庄第三期的第1座和第8座，两幢楼宇已兴建超过廿层，根据新世界和屋宇署昨(8日)午的公布，不迟于上月18日，从旗下的承建商- 协盛建筑和项目注册结构工程师通知，第8座7至8楼部分钢筋混凝土支柱取样的抗压测试结果，所用混凝土强度低于署方批准图则的指明等级强度，已暂停该座上盖工程，署方更要求地产商就项目其余五幢已完成上盖主体结构工程的大厦作额外测试，并提交报告。不过，公报未有交代相距标准的详情。

受事件影响的，涉及846户买家，可接受不同的赔偿方案以选择继续供款或即时终止交易，以一个1500万港元(下同，折合约163万欧元)的单位，可获赔款31万至115万元不等。不过，当中两成一的买家应可避免，因为有181伙买家是在上月20日，即屋宇署接获通知后两日开售活动中卖出的。

不同传媒引述消息人士指出，新世界原先只发现一至两条支柱样本出现问题，认为只须作出补救工程即可，但后来作全面勘察后，发现混凝土出现强度未达要求的位置，不但规模较预期大，更位于连接平台与上盖楼宇之间的墙身，有支撑作用，故即使上盖楼宇质素没有问题，也需要全面清拆，认为这样更能令买家和公众安心。另据网媒《香港01》的消息人士，今次事件源于有人将不同强度的混凝土错误地浇灌于不同区域，以致钢筋混凝土未能通过屋宇署的测试。

工程师学会前会长黄泽恩认为，事件应该不涉及偷工减料，可能是有人误解图则，施工时出错，例如在结构墙使用强度较低的混凝土，相隔一段时间后才发觉有误，以致需拆卸重建，但具体情况仍须待有关方面调查。

原订2023年6月30日入伙的柏傲庄第三期，早前开售「楼花」，收27143张订票，成为香港回归后的新盘「票王」，首批331伙即日沽清；至上月12日次轮销售时，销情仍然热烈；发展商其后乘势推出219伙于上月20日发售，至开售前一日截票时，收逾3.05万票打破香港开埠以来新盘收票纪录，包括以成交价7650万港元(折合约832万欧元)、实呎45133元成为新界分层单位最高呎价的顶层连天台特色户。

立法会建筑、测量、都市规划及园境界议员谢伟铨对事件深表惊讶，称从未见过有楼宇兴建逾十层才发现类似结构问题而需拆卸重建，已要求港府及新世界彻查。

受事件影响，新世界股价收市昨报38.4元，单日跌3.9%；但股价跌势未止，今日中午收市时报36.35元，跌5.34%。

香港过往从未在私人楼盘中出现兴建中须拆卸的案例，只在政府的公营楼宇中出现两宗个案，分别是出现短桩的沙田圆洲角愉翠苑的D及E座，时任房屋委员会主席须引咎辞职；另一宗则沙及港府在上世纪80 年代兴建的26座公屋因为混凝土强度低至不能接受的水平，有实时倒塌危险，需要尽快拆卸重建。