G20财长威尼斯会议聚焦企业税改革 呼吁加快全球疫苗分配

为期两天的20国集团财长和央行总裁会议周五在意大利威尼斯开幕，这是疫情爆发以来G20财长首次面对面会谈，首要议程是企业税改革，支持131个国家与地区近期达成的全球税务改革协议，即对跨国企业课征最低15%税率。G20财长会议将发表公报，呼吁加快全球疫苗分配。

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路透社报道，上周经济合作与发展组织130个国家支持制定企业纳税地点和税率新规计划，预计G20国家也将予以政治支持。

该协议提出将全球最低企业税率至少设在15%，经合组织估计，这可能使全球税收额外增加约1,500亿美元，但多数细节仍有待敲定。

据称，在意大利威尼斯为期两天的会议将就如何将经合组织提议付诸实践展开讨论，力争在10月G20领导人罗马峰会时达成最终协议。

G20成员国占全球国内生产总值的80%以上，占全球贸易的70%和地球人口的60%，其中包括美国、日本、英国、法国、德国和印度等大国。

如果一切按计划进行，新税收规则应在2023年底前成为具有约束力的全球立法。

各国财长可能寻求美国财长叶伦保证她可以让提案在分裂的美国国会获得立法批准。共和党与商业团体反对拜登对企业与美国富人的加税提议。

除了税金问题，G20财长也将讨论全球经济复苏。G20轮值主席国意大利的官员对记者表示，复苏不均衡情况相当明显，富裕的西方国家强势回升，而发展中国家落于其后。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃本周也传达同样的信息，表示在寻求从新冠疫情中复苏之际，富裕国家和发展中国家之间存在“危险差异”。

另外，根据最新版本联合公报，与会财长呼吁应加快对全球分配新冠疫苗、药物与筛检试剂，但美亚新的实质承诺。

联合公报预计周六会议结束时发布，路透社事先取得文件，2名知情官员表示，最终发布的公报将不会有所更动。

文件显示，20国集团财长虽然下定决心要让各地疫情尽快获得控制，却没有做出新的实质承诺要捐赠疫苗，以及在财务上支援世卫组织共同主导的疫苗与医疗物资公平配送计划。

各国财长将呼吁公共部门与私营部门"透过全球公平分配安全、有效、品质有保证，且价格合理的疫苗"，来应对计划中尚存在的缺口。