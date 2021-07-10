冯德莱恩称已向成员国提供足够疫苗 可达到70%接种目标

欧盟委员会主席冯德莱恩周六表示，欧盟已向成员国提供足够的新冠疫苗，可以达到为70%成年人接种的目标。法国卫生部通报，法国入院患者人数继续下降，而新增感染持续攀升。

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法国卫生部周六晚间通报，新增确诊4696例，比前一天的4580例略有上升。新增确诊已经是持续数日上升。一周前单日新增确诊3006例。

新增死亡19例，累计11万1350例。

在6月新增确诊持续下降后，由于变种病毒Delta的传播，单日新增确诊又逐日增加。目前确诊比例占总人口的1.1%。

不过，住院患者人数仍在持续下降，全法各医院新冠住院患者7183人，新增101例，一周前则为7912例。重症患者人数也在持续下跌，目前是947例。重症人数被视为疫情严重的重要指标，法国第三波疫情高峰的4月底，重症患者一度达到6000例。

据卫生部统计，法国完成接种疫苗人口比例已达40.4%，接种第一剂疫苗比例达53%。

另据报道，欧盟委员会主席冯德莱恩周六表示，欧盟已配送给成员国足够的疫苗，可达成至少70%成年人完全接种的目标。

冯德莱恩敦促欧盟成员国提高疫苗接种率，并表示周日将配送约5亿剂疫苗给欧盟各国。冯德莱恩5月9日曾推文表示，欧盟将在夏季结束前达成为70%成人接种疫苗的目标。

冯德莱恩并透过影音表示："欧盟说到做到，这个周末我们已经配送足够的疫苗给成员国，可在本月为欧盟至少70%成人充分接种。"

冯德莱恩表示，"但我们尚未击败2019冠状病毒疾病，我们准备提供更多疫苗，包括可对抗新变异株的疫苗。"

欧盟的中期目标是在9月底前有足够疫苗，为所有符合资格的民周施打。

欧盟采购的疫苗大多由辉瑞和德国生物制药BioNTech研发的疫苗，但目前也正在添购其他厂商的产品。

欧盟委员会上周表示，欧盟国家已额外订购强生集团（Johnson & Johnson）研发的疫苗，将近4000万剂。