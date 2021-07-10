美国制裁中国14家科技实体 北京回应

美国商务部将34家公司，其中包括14家中国公司，列入被指参与违反美国外交政策和国家安全利益活动的实体名单。这些中国公司多涉数字科技领域，被指协助北京在新疆从事监视镇压活动。中国外交部发言人回应称，中方将“坚决挫败美方干涉中国内政的企图”。

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美国商务部7月9日在一份声明中表示："在这34个实体中，有14个的总部设在中华人民共和国，它们使北京当局在新疆维吾尔自治区得以镇压，监视，大规模拘押维吾尔人、哈萨克人和其他穆斯林少数民族成员。

北京外交部发言人汪文斌周五回应路透社的提问称，“中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益，坚决挫败美方干涉中国内政的企图。”

汪文斌还说，美方的“实体清单”是“打着人权幌子打压中国特定企业和产业的工具”，是“祸乱新疆、以疆制华”的手段。“中方对此坚决反对”。

据路透社所列清单，这些机构大多与数字科技有关，包括中国电子科学研究院；新疆联海创智信息技术有限公司；深圳市科葩信息技术有限公司；新疆熙菱信息技术股份有限公司；北京格灵深瞳信息技术有限公司；深圳市华安泰智能科技有限公司；成都西物信安智能系统有限公司...。

美国商务部这个声明引用商务部长吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）说："商务部仍然坚定地致力于采取有力和果断的行动，针对那些使新疆的人权受到侵犯，或利用美国技术助长中国破坏稳定的军事现代化的实体。

她补充说："我们将继续积极利用出口管制，向那些试图为中国、伊朗和俄罗斯等国家的颠覆活动，获取美国原产商品的政府、公司和个人，追究责任。因为这些活动威胁到美国的国家安全利益，不符合我们的价值观。

美国商务部表示，其下属的工业与安全局（BIS）编制的实体名单，用于限制“有理由被怀疑参与违反美国国家安全或外交政策利益的活动或构成重大风险的个人、组织、公司”的出口、再出口和转让物品。

华盛顿在6月24日还禁止进口一家中国公司生产的太阳能电池板的材料。更早前，美国阻止进口新疆生产的毛发产品、棉花、计算机零件或纺织品。它还禁止了一家中国渔业公司--大连海洋公司的产品，该公司被指控涉嫌与新疆无关的强迫劳动。

至于美国商务部其他跻身黑名单的公司，据法新社说，其中8家被指为美国的商品输入伊朗提供了便利，另有6家参与购买美国原产的电子元件，“可能被俄罗斯军事项目使用”。但“没有具体说明这些实体设在哪些国家”。