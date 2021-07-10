21国声援香港苹果日报 担忧新法打压媒体

包括美国、英国、法国、加拿大、日本、澳洲在内共21国组成的"媒体自由联盟"周六发布联合声明，声援香港苹果日报，并对香港可能公布新立法打压媒体表达关切。

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中央社消息，美国国务院发言人办公室周六公布这份关切香港苹果日报的"媒体自由联盟"（Media Freedom Coalition）

声明，签署声明的联盟成员对香港苹果日报被迫关闭，以及报社人员遭到香港当局逮捕表达强烈关切。

声明指出，使用港区国安法打压新闻业是严重与消极的一步，此举破坏香港的高度自治，以及香港基本法与中英联合声明规范的港人权利与自由。

各国指出，针对苹果日报的行动是在香港加强媒体审查的背景下所进行，包括对公共广播机构的独立性施加压力，以及香港当局近来对记者采取法律行动。

对香港可能公布目的旨在消除媒体对政府政策行动监督的新立法，联盟成员也表达高度关注。

声明指出，多年来，新闻自由一直是香港成功与享有国际声誉的核心。香港与中国当局应当依据中国的国际法义务，充分尊重与维护这一重要权利。

媒体自由联盟这份声明签署国包括澳洲、奥地利、加拿大、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、意大利、日本、英国与美国等21国。

香港苹果日报在6月24出版最后一期报刊后宣布关闭。在报社关闭前后，报社高层与多名新闻工作者也传出遭到香港警方拘捕。