G20财长支持设定最低企业稅率 警告变种病毒疫情对经济复苏构成威胁

在意大利威尼斯举行会议的二十国集团(G20)财长周六批准了全球最低企业稅率协议，阻止跨国公司将利润转移至低税率"天堂"，挽回数千亿美元的税收损失。会议并警告新冠变种病毒疫情对全球经济复苏构成威胁。

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法新社报道，20国集团财长终于敲定这项协议，为长达八年的争论画上句号，协议将在10月罗马举行的G20领导人峰会上正式通过。

协议的批准引起威尼斯会场一片热烈反应，美国财长耶伦表示，会议显示全球已准备好结束争相调低企业税率，现在应该迅速行动完成税改协议的最后落实。欧盟负责经济事务的专员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）则表示，这是税收公平的胜利。

法新社称，G20财长批准了一项被认为是跨国公司税收"革命性"的改革方案，这项税改协议已经获得132个国家的批准，并承诺将永久改变税收状况。

与会的法国财长勒梅尔表示，"再没有走回头路的可能了"，他呼吁在2023年前落实这项改革。

这项协议将制定全球最低企业税率至少15%，以阻止跨国企业到处寻找最低税率国家。协议也将调整对亚马逊和谷歌等高获利跨国企业课税的方式，税收根据它们销售产品和服务的地点，而不是根据它们的总部所在。

美国财政部长耶伦表示，少数国家如低税率的爱尔兰和匈牙利仍反对，她呼吁这些国家在10月前签署协议。耶伦说："我们会努力，但我要强调，并非每个国家都必须加入。"她说，这项协议中包括一种执行机制，可以用来确保不参加的国家不能利用避税港破坏这项全球协议的运作。

除了税务协议以外，G20财长会议并警告：Delta变种病毒对经济复苏构成威胁。会议最后公报警告说，经济复苏“仍然面临下行风险，特别是 Covid-19 新变种病毒的传播和疫苗在世界范围内接种的不均衡，对全球经济复苏构成风险。

法国财政部长勒梅尔表示，我们必须提高全球各地的疫苗接种，正如G20成员的经济预测，快速稳健复苏道路上的唯一障碍就是新一波疫情的风险。