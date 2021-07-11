中朝友好条约60周年 习近平金正恩要将两国关系带入新阶段

中共总书记习近平与朝鲜劳动党总书记金正恩，今天7月11日在《中朝友好合作互助条约》签署60周年之际，互传信息，二人承诺要将两国关系带入一个新阶段。

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据法新社报道，长期以来，北京一直是朝鲜的主要经济和外交支持者。这种关系是从1950-1953年的朝鲜战争继承下来的，当时毛泽东派遣了数百万"志愿者"与华盛顿领导的联合国部队作战。

1961年7月11日，两国签署了“友好合作互助条约”，当时毛泽东用"唇齿相依"来形容两国盟友关系的亲密。

法新社说，几十年来，中朝关系不断发展，期间的插曲是朝鲜日益增长了核武器野心--该野心被朝鲜指出是保护自己不受美国伤害的必要手段。直到平壤与华盛顿的核谈判破裂之后，朝鲜与中国便一直努力加强联盟关系。

习近平和金正恩今天都在贺电中表达了要将双边关系带入新阶段的意思。金正恩表示，“近年来，尽管国际形势空前复杂，朝中传统友谊得到新动力，迈上更高水平”。

习近平则说，“当今世界，百年未有之大变局正在加速演进”。他称自己“愿同金正恩同志加强战略沟通，把握好中朝关系前进方向，引领两国友好合作不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。”

法新社引述一些专家说，在无核化的外交僵局与北京-华盛顿关系恶化的背景下，习近平与金正恩此番交换信息的目的，是向美国展示中朝两个邻国之间的优质关系。

据韩国梨花大学朝鲜问题专家Park Won-gon（音译朴远建）教授认为"这是一场"权宜之计的婚姻"。朴教授告诉法新社，自朝鲜战争结束以来，其实平壤和北京这两个盟友之间有很多的分歧。他们 "永远不会真正信任对方。只是在美国问题上，他们彼此需要对方。"但他们越接近，处理朝鲜核武器问题就越复杂。"