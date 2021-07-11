复星医药宣布与台积电、鸿海签订1千万剂疫苗协议

上海复星医药周日晚以上市公司公告名义宣布，子公司复星实业周六与台积电、鸿海、永龄基金会及裕利医药等四方签订"销售协议"，向裕利医药销售1000万剂辉瑞/BNT的COVID-19新冠疫苗供台湾接种。中央社称，这批疫苗将重新制作标签，不会出现中国"复必泰"称呼。

广告 继续浏览后续

复星医药周日晚在上海证券交易所及公司官网，以上市公司讯息公告的形式，以公司董事会名义作出这项重大宣布。

中央社援引鸿海和台积电周日晚间的回应称，"签约当事人有多方，正在进行签约的法定程序，一旦程序完备即对外进行公告"。

路透社报道，台湾政府数月以来一直试图直接从德国生物科技公司BionTech购买疫苗，台湾政府并指责北京当局取消了双方原定今年早些时候签署的协议。北京方面则对这一指责予以否认。

面对被指疫苗接种进展缓慢的舆论压力，台湾政府上个月授权富士康创始人，亿万富翁郭台铭以及台积电代表台湾进行谈判。

中央社报道，在上海复星医药发出公告之前，脸书曾流传一则声称是新华社的报导及截图，指台积电、鸿海已与复星完成采购合约的签订。但经中央社及部分媒体查证，证实新华社并未发布这项报导，也让这则出处不明的报导及截图，受到揣测。

中央社称，鉴于上述声称是新华社的报导，被中国国内部分媒体引用引发关注，台积电、鸿海及永龄基金会周日上午均陆续出面说明，重申既定立场。而台湾指挥中心指挥官、卫福部长陈时中也强调，一切程序进行中，静待有好结果，太多揣测无助签约。

据了解，除这项采购合约外，供货后包括物流、冷链、转移、捐赠等环节，也需要签订相关合约。同时，这批疫苗将由台积电、鸿海方面重新制作标签，不会出现中国为这批疫苗命名的"复必泰"称呼。

不过，复星医药一如外界预期，在公告中强调这批疫苗将被买方捐赠予"台湾地区疾病管制机构"用于当地接种。同时还提到，公司于2020年3月获得德国生物制药BioNTech（BNT）授权，在"中国大陆及港澳台地区独家开发、商业化"这款疫苗。

复星医药拥有德国生物新技术（BioNTech）公司疫苗在大中华区的独家代理权，据《苹果日报》报导，去年3月復星医药就已与德国生物制药BioNTech签约。