美国撤军塔利班掌控阿富汗 王毅出访中亚三国

美军开始撤离阿富汗之际，中国外交部宣布，中国外长王毅明天周一开始对阿富汗接壤的中亚三国土库曼斯坦，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦展开访问，并且将出席上海合作组织成员国外长理事会会议，引发外界关注，请听扬眉的进一步介绍：

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就在中国宣布王毅访问的同一天，阿富汗塔利班代表团在莫斯科的新闻会上宣布，塔利班目前已控制了阿富汗85%的地区。塔利班武装逼近中国新疆边界后，中国将如何行动和应对？这将无疑是王毅这次中亚三国行被关注的焦点。

塔利班武装最近控制了阿富汗与乌兹别克斯坦，以及阿富汗与土库曼斯坦边界上的许多哨所。一些中亚媒体说，这些哨所被塔利班武装控制后，阿富汗的国旗都被降下，并升起塔利班所使用的白旗。几天前同样有一些阿富汗政府军士兵越过边界逃入乌兹别克斯坦境内避难。土库曼斯坦已开始向与阿富汗相接壤的边界地区增兵，并开始撤走边境地区的军人家属。

阿富汗局势骤然发生变化引发其周边国家的担忧？俄罗斯与中国都高度关注，北京本周批评美国在未能确保阿富汗和平进程稳定下匆匆撤军，已寻求盟邦巴基斯坦加强合作，以防阿富汗安全局势在西方国家撤军后恶化。与此同时，北京政府本周出动专机紧急撤离了在阿富汗的200多位中国侨民。

不过，塔利班组织表示，他们视中国为「阿富汗之友」，并向北京保证阿富汗不会窝藏来自新疆的维吾尔族伊斯兰份子。

塔利班发言人舒海尔（Suhail Shaheen）表示，他们视中国为阿富汗之友，希望能尽快与北京讨论赴阿国投资，协助国家重建。

舒海尔接受南华早报访问时提及中方先前曾接待过塔利班代表团举行数次会议，「我们去过中国多次，与对方关係良好。中国是个友善国家，我们欢迎中方参与阿国重建与发展，只要（中方）有投资进来，我们当然会保证他们的安全。」

此外，路透社日前报导，塔利班代表团在莫斯科与俄国官员会谈，向俄俄罗斯保证塔利班不会攻击塔吉克边界，未来也不会把阿富汗当成攻击俄国本土的跳板。