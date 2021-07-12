东京奥运：首支抵达日本的中国奥运代表团批评防疫“漏洞”

持续新冠疫情笼罩下，东京街头戴防护口罩的行人及奥运旗帜。2021 年 7 月 12 日

东京奥运会23日开幕，首个抵达日本参赛的中国代表团中国帆船帆板队批评入住酒店的防疫措施存在“漏洞”，有运动员与游客混杂隐患。中国媒体报道说，代表团正就此向赛会组织方交涉。

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2020东京奥运因受新冠疫情影响被推迟一年，最终将于7 月 23 日至 8 月 8 日举行。临近奥运开幕之际，最近几周来日本新冠疫情不断恶化，新增感染、特别是传染性更强的Delta变异感染持续增加，日本政府不得已在上周宣布奥运赛事将基本不对观众开放、闭门举行。

7月10日启程的中国帆船帆板队是第一个抵日参赛的中国奥运代表团。他们入住的是江之岛奥组委指定的酒店，奥运帆板赛事将在该地举行。

但据代表团负责人称，该酒店同时还接纳当地游客，对运动员在公共区域的活动、尤其用餐构成传染隐患。随队赴日的中国帆船帆板运动协会主席张小冬在周日晚间新华社的一篇报道中说， “正在就此与组委会讨论”。他说， “目前，中国队是单独住在酒店的一个预留楼层，但酒店内混杂的游客显然是个隐患。”

目前东京每天有新增新冠感染约 900 例，日本已宣布从本周一至 8 月 22 日东京重新进入卫生紧急状态。此外，日本政府已在今年 3 月下令禁止接待外国游客。

法新社报道指，与日本疫情不同的是，中国由于采取了一系列对病毒感染零容忍措施，如大规模筛查、对外来人员强制隔离、使用移动应用追踪感染路径等，导致自 2020 年春季以来本土新冠感染已基本被消灭。而对于官方所采取的强力防疫措施，绝大多数中国人态度赞同并认真执行。