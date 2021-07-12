美军“本福德”号导弹驱逐舰进入中国称西沙领海 美舰直称挑战中国海域声索

中国南部战区新闻发言人田军里周一表示，对于美军“本福德”号导弹驱逐舰7月12日未经中国政府批准，擅自闯入中国西沙领海，表示强烈谴责和坚决反对，南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。中国军方敦促美国立即停止“挑衅行为”，严控海空军活动，“否则由此引发的一切后果由美方承担”。美国第七舰队称，“此次航行自由行动通过挑战中国、台湾和越南针对无害通过实施的非法限制令，以及挑战中国针对围绕西沙群岛海域的声索。”

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据路透社今天报道称，中国指控美军“本福德”号导弹驱逐舰擅闯西沙领海，中国南部战区官方微信公众号援引田军里的话称，“敦促美方立即停止此类挑衅行为，严格管控海空军事活动，否则由此引发的一切后果由美方承担。”据田军里表示，战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。美军行径严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南海地区和平稳定，严重违反国际法和国际关系准则。

中国指控今年5月美国“威尔伯”号驱逐舰几天内连续穿航台湾海峡、闯入中国西沙领海。中国国防部称是“严重的挑衅行动”，性质“十分恶劣”。

中央社引述中国军方声明称，“西沙群岛是中国固有领土，美军行径严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南海地区和平稳定，严重违反国际法和国际关系准则，是其大搞航行霸权制造南海军事化的又一铁证”。该声明指，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全，和南海地区和平稳定。

据自由时报今天引述报道称，美军第七舰队也在官网证实，“此次航行自由行动通过挑战中国、台湾和越南针对无害通过实施的非法限制令，以及挑战中国针对围绕西沙群岛海域的声索。”

第七舰队表示，南海的非法和广泛的海洋主张对海洋自由构成严重威胁，包括航行和飞越自由、自由贸易和商业畅通以及南海沿岸国家的经济机会自由；强调无论声索人的身份如何，美国都在世界各地挑战过度的海洋声索。