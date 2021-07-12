中国这些“芯”全碎.....
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中共为了建立半导体供应链，除了土豪式砸钱投资外，还不断挖台湾墙角，从台积电等半导体企业挖走不少人才。如今，这些国家支助的中国半导体公司一家一家倒，继武汉弘芯引爆千亿大烂尾后，豪掷598亿人民币姊妹企业-泉芯搞了2年，连厂房都还没见到踪影，180位台籍工程师人财两失。据自由时报说，如今高傲的清华紫光集团竟被自家人徽商银行提出破产重整申请，放眼台面上中国半导体大咖，中芯国际因遭美国制裁，也伤残了。
据自由时报称，习近平的黄粱梦！中国这些“芯”全碎.....。为了支持习近平的半导体梦，中国各地方政府卯足劲开绿灯，2019年投资约300亿人民币，2020年则暴增到1400亿人民币，增幅近4倍。其中，武汉弘芯在台积电前共同营运长蒋尚义担任执行长下，一度被认为是中国半导体的明灯。
然而，因不少地方政府急于展现成就，给了有心人士诈骗机会，半导体烂尾情事陆续引爆，武汉弘芯暴雷，正式揭开了中国半导体投资恶梦。据悉，中国第一部ASML光刻机一抵达弘芯就被用来抵押贷款，湖北省政府所投资1000亿人民币也“放水流”。接着，“弘芯”发起人“曹山”被踢爆根本是假名，真名是鲍恩保，他从2018年开始先后成立了珠海“逸芯”、“云芯”、湖北“天芯”与济南“泉芯”， 这些半导体公司与武汉弘芯都是“同一颗心”。
弘芯收摊后，曾在联电任职的厂长刘灿文回台，今年3月被汉磊董事长徐建华找来担任总经理。弘芯并在今年5月进行章程备案变更，更名为武汉新工现代制造有限公司，注册资本20亿人民币，法定代表人为李涛。
据该报道，就在弘芯力拼大复活之际，与弘芯同是“曹山”所创办的泉芯竟被发出“病危通知”，这项由济南政府大力支持，投资额高达598亿人民币，施工2年，厂房才刚完成打桩，没有厂房和产线，还有17亿人民币订购的设备无处安置。泉芯的400余名员工只能在济南市高新区的汉峪金谷和齐鲁软件园办公。今年4月间，泉芯宣布停发全体员工工资，其中有180名是从台湾挖角的台籍工程师，其平均月薪在5至10万人民币之间。
泉芯副总经理夏劲秋曾通知各部门主管，有两家公司有意接手泉芯，不过不愿接收任何员工，因此不得不用停薪方式来遣散员工。
有鉴于弘芯、泉芯前车之鉴，中共脸上无光，中国工业和信息化部决定限缩半导体“撒币”条件，苦等财务支持的紫光集团财务危机终于爆了，去年11月债券违约13亿人民币，12月到期的4.5亿美元债券本金也无法偿还，不仅国际债权人忍不住，至7月9日还被自家人徽商银行向法院申请破产重整。
消息一出，外界哗然，看笑话的还不少，主要是紫光集团乃是为北京清华大学的校办企业清华控股下的企业集团，是成就习近平半导体梦的希望，手上资金更是一度多到溢满出来，紫光集团董事长赵伟国曾发豪语要吃下台积电、联发科，他傲慢地说：“因为我的钱多嘛”，并称“联发科能不赚钱吗？我资本比他大，可以一直赔，联发科慢慢就受不了”。
自由时报说，而今，紫光被中国的金融机构提出破产重整申请，赵伟国当年那番话，如今听起来，还真是闹了笑话。据中国工程院院士倪光南日前曾言，中国芯片历经60年发展，依旧“缺芯少魂”，中国芯片产业充斥“短板”。
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