中共为了建立半导体供应链，除了土豪式砸钱投资外，还不断挖台湾墙角，从台积电等半导体企业挖走不少人才。如今，这些国家支助的中国半导体公司一家一家倒，继武汉弘芯引爆千亿大烂尾后，豪掷598亿人民币姊妹企业-泉芯搞了2年，连厂房都还没见到踪影，180位台籍工程师人财两失。据自由时报说，如今高傲的清华紫光集团竟被自家人徽商银行提出破产重整申请，放眼台面上中国半导体大咖，中芯国际因遭美国制裁，也伤残了。

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据自由时报称，习近平的黄粱梦！中国这些“芯”全碎.....。为了支持习近平的半导体梦，中国各地方政府卯足劲开绿灯，2019年投资约300亿人民币，2020年则暴增到1400亿人民币，增幅近4倍。其中，武汉弘芯在台积电前共同营运长蒋尚义担任执行长下，一度被认为是中国半导体的明灯。

然而，因不少地方政府急于展现成就，给了有心人士诈骗机会，半导体烂尾情事陆续引爆，武汉弘芯暴雷，正式揭开了中国半导体投资恶梦。据悉，中国第一部ASML光刻机一抵达弘芯就被用来抵押贷款，湖北省政府所投资1000亿人民币也“放水流”。接着，“弘芯”发起人“曹山”被踢爆根本是假名，真名是鲍恩保，他从2018年开始先后成立了珠海“逸芯”、“云芯”、湖北“天芯”与济南“泉芯”， 这些半导体公司与武汉弘芯都是“同一颗心”。

弘芯收摊后，曾在联电任职的厂长刘灿文回台，今年3月被汉磊董事长徐建华找来担任总经理。弘芯并在今年5月进行章程备案变更，更名为武汉新工现代制造有限公司，注册资本20亿人民币，法定代表人为李涛。

据该报道，就在弘芯力拼大复活之际，与弘芯同是“曹山”所创办的泉芯竟被发出“病危通知”，这项由济南政府大力支持，投资额高达598亿人民币，施工2年，厂房才刚完成打桩，没有厂房和产线，还有17亿人民币订购的设备无处安置。泉芯的400余名员工只能在济南市高新区的汉峪金谷和齐鲁软件园办公。今年4月间，泉芯宣布停发全体员工工资，其中有180名是从台湾挖角的台籍工程师，其平均月薪在5至10万人民币之间。

泉芯副总经理夏劲秋曾通知各部门主管，有两家公司有意接手泉芯，不过不愿接收任何员工，因此不得不用停薪方式来遣散员工。

有鉴于弘芯、泉芯前车之鉴，中共脸上无光，中国工业和信息化部决定限缩半导体“撒币”条件，苦等财务支持的紫光集团财务危机终于爆了，去年11月债券违约13亿人民币，12月到期的4.5亿美元债券本金也无法偿还，不仅国际债权人忍不住，至7月9日还被自家人徽商银行向法院申请破产重整。

消息一出，外界哗然，看笑话的还不少，主要是紫光集团乃是为北京清华大学​的校办企业清华控股下的企业集团，是成就习近平半导体梦的希望，手上资金更是一度多到溢满出来，紫光集团董事长赵伟国曾发豪语要吃下台积电、联发科，他傲慢地说：“因为我的钱多嘛”，并称“联发科能不赚钱吗？我资本比他大，可以一直赔，联发科慢慢就受不了”。

自由时报说，而今，紫光被中国的金融机构提出破产重整申请，赵伟国当年那番话，如今听起来，还真是闹了笑话。据中国工程院院士倪光南日前曾言，中国芯片历经60年发展，依旧“缺芯少魂”，中国芯片产业充斥“短板”。