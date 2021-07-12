中朝友好条约60年 美媒称习近平与金正恩互贺或不同调

朝鲜中央通讯社周日报道称，在朝中友好合作互助条约签订60年之际，朝中两国领导人互致讯息，宣示将强化合作。朝鲜领导人金正恩表示需要加强合作，应对“敌对势力”的挑战，而中国国家主席习近平承诺将两国合作带入“新阶段”。

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据路透社报道，朝鲜与中国友好合作互助条约签订60年之际，双方承诺加强合作。据朝中社引述朝鲜领导人金正恩表示，“在近几年史无前例的复杂国际形势下，朝中两国的同志般信任和战斗的友谊日益加强。”

据朝中社称，习近平表示将加强与金正恩的沟通，促进两国的友谊和合作稳步进入新的阶段，造福两国和他们的人民。

中朝友好条约60周年，据自由亚洲报道称，习近平金正恩贺电不同调？星期天，中国国家主席习近平与朝鲜最高领导人金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电，两国官方媒体都就此进行报道，但平壤与北京的侧重点显然不同。

法新社周日引述朝鲜中央通信社称，金正恩在贺电里表示“即便近年来国际形势空前复杂，朝鲜民主主义人民共和国与中国间的同志信任与战斗友谊，却日益深厚。

金正恩还表示，当前敌对势力挑战和阻挠活动变本加厉之际，两国友好条约捍卫着亚洲的社会主义与和平。言下之意，两国应在对美战略上强化合作。

该报道称，而就同一事件，新华社报道则指出，习近平在贺电中强调，要引领中朝合作关系“不断迈上新台阶”，但合作内容则更侧重于经济建设。习近平表示，“当前，朝鲜人民正团结一心，全力贯彻朝鲜劳动党八大决策部署。中方坚定支持朝方发展经济民生、有力推进社会主义建设事业。相信在总书记同志带领下，朝鲜党和人民一定能够取得新的更大成就。”