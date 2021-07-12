南海仲裁5周年：马尼拉与北京都怎么说？

菲中南海争议仲裁结果出炉届满5周年。多个菲律宾团体今天号召数百名支持者前往中国大使馆前示威，高举前总统艾奎诺三世头像海报，要求北京尊重南海裁决，离开菲国海域。南海仲裁结果出炉5周年前夕，菲律宾总统发言人罗奎8日表示，杜特尔特政府立场仍是搁置南海主权争议，“去追求投资、贸易等我们可以追求的领域”。中国外交部发言人赵立坚今 (12) 日在例行记者会上，回应媒体的提问，称国际法庭的南海仲裁是“废纸一张”并举6点驳斥。

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南海仲裁5周年，菲律宾民众在中国使馆前举阿基诺头像示威。据中央社今天报道说，阿基诺三世（Benigno Aquino III）6月24日病逝，享寿61岁。阿基诺任内向海牙常设仲裁法院提出南海仲裁案，但南海裁决于现任菲国总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）上任后，才在2016年7月12日出炉。

立场激进的菲律宾渔民运动力量组织（PAMALAKAYA ）、左翼组织“并肩党”（Akbayan）、团结进步工联（SENTRO）等团体今天号召数百名支持者前往中国大使馆前，手持阿基诺头像海报和“西菲律宾海是我们的”、“中国离开菲律宾海域”、“习近平、杜特尔特没什么不同”等标语，并高喊口号表达诉求。

西菲律宾海是菲国主张在南海拥有主权的部分，大致为菲律宾200海里专属经济海域范围。

渔民运动力量组织全国主席希卡普（Fernando Hicap）告诉中央社记者：“我们取得重要的仲裁胜利5 年后，中国持续侵犯我们在传统渔场的捕鱼权。我们发誓会继续要求（北京当局）拆除我们海域内所有中国军事设施，并从（中国建造的）人工岛礁撤军。”

并肩党则发表声明说，艾奎诺的肖像已成为菲律宾人民勇敢捍卫西菲律宾海的有力象征。并肩党发言人纳吉（RJ Naguit）说：“取得如此重要的胜利后，（南海裁决）本可有助于迈向区域和平、稳定及合作；可耻的是，杜特蒂先生选择称它是应该丢到垃圾桶的一张废纸。”他表示：“我们将继续发扬PNoy（阿基诺暱称）遗留的爱国精神。我们将努力执行我们的（南海仲裁）胜利，力抗中国在这个区域的侵略和扩张。”

2016年南海裁决中，海牙常设仲裁法院指北京“对南海水域资源无历史性权利”，并表示“借由妨碍菲律宾捕鱼和石油开采、建设人工岛屿，以及未阻止中国渔民在该区域捕鱼活动，中国侵害菲律宾在其专属经济区享有的主权权利”。

据中央社说，杜特尔特上任后奉行独立外交政策，不仅搁置南海仲裁结果，与北京交好，更重新审视与美国的盟邦关系。南海仲裁结果出炉5周年前夕，菲律宾总统发言人罗奎8日表示，杜特蒂政府立场仍是搁置南海主权争议，“去追求投资、贸易等我们可以追求的领域”。

中国外交部发言人赵立坚今 (12) 日在例行记者会上，回应媒体的提问。其中有一记者问道 : 美国国务卿布林肯就南海仲裁案裁决出台5周年发表声明，称基于规则的海洋秩序在南海受到严重威胁，中国持续胁迫、恐吓东南亚沿岸国家，威胁南海航行自由。对此，赵立坚竟称国际法庭的南海仲裁是“废纸一张”并举6点驳斥。

5年前南海仲裁案仲裁庭驳回了中国在南海过度的海洋主张，认为其缺乏国际法基础。中国和菲律宾受该仲裁裁决约束，应予遵守。美国表示，任何在南海针对菲武装部队、公务船舶以及飞行器的攻击，都将触发《美菲共同防御条约》。 呼吁中国遵守国际法，停止挑衅行为，采取措施向国际社会保证中国致力于遵守基于规则的海洋秩序。

据中央社说，对此，赵立坚以6点做出回应:

“美方声明罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违反和歪曲国际法，违背美国政府长期以来在南海主权问题上不持立场的公开承诺，蓄意挑动南海领土主权和海洋权益争端，挑拨地区国家间关系，破坏地区和平稳定，是极不负责任的。

赵立坚表示，中方对美方错误行径表示强烈不满和坚决反对，并强调以下6点：

第一，中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，有着充分的历史和法理依据，并为中国历代政府所坚持。 直到上世纪70年代初，没有任何国家对中方的上述立场提出异议。 美方所谓中国在南海的海洋权益缺乏国际法基础的说法，完全不符合事实。

第二，南海仲裁案违背“国家同意”原则，仲裁庭越权审理、枉法裁判，在事实认定和法律适用上存在严重谬误，违反《联合国海洋法公约》和国际法，所作裁决是非法的，无效的，是废纸一张。 中国不接受、不参与仲裁案，不接受、不承认该裁决。

第三，中方一贯坚持通过友好谈判协商解决处理南海问题，始终平等对待南海周边国家，在维护南海主权和权益方面保持着最大克制。

第四，中方是国际法治的坚定维护者和践行者。

第五，南海是世界上最繁忙的海上通道之一，也是中国海上贸易的生命线。

第六，南海是地区国家共同的家园，不应成为美国谋求地缘政治私利的狩猎场。