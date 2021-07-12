昆明大象憨状或是中国国家“形象战”的“最新武器”？

中国象群迁徙的影片自5月以来引起全球媒体关注，澳大利亚学者指出，有关影片是中国国家“形象战”的“最新武器”，目的在配合习近平所下达塑造“可爱”中国形象的指令。

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中国象群迁徙的影片自5月以来引起全球媒体关注，是否战狼装可爱？ 中央社引述澳大利亚学者：象群迁徙影片成中国争话语权新武器，并指，这是中国国家“形象战”的“最新武器”。

“雪梨晨驱报”（Sydney Morning Herald）和墨尔本“世纪报”（The Age）日前同时刊登澳洲墨尔本大学高级讲师林慕莲（Louisa Lim）撰文，标题为“疫情下中、美形象战激化 北京当局手段上乘”（Beijing played a good hand as COVID supercharged the China-US image war）。林慕莲在文章一开始就指出，于中国云南省迁徙长达500公里、并且不寻常地现身于昆明市郊的14头野生亚洲象，已成为近期的“明星”。

引起林慕莲注意的是，除了大象互相紧挨着睡觉的模样之外，影片中同时也着重的是中国官员尽其所能地引导象群返回栖身地的片段。据林慕莲相信，中国政府已经意识到，有关影片是可以有助国家形象宣传；她举例指出，中国官媒“环球时报”英文版网站6月18日一篇文章，就提到“要谢谢那些大象，让真正的和有爱心的中国形象得以出现”。

据林慕莲提醒，大象迁徙的影片流出的时间点，恰好配合上习近平下达要塑造“可爱”的中国形象的指示。

自4月中起，中国官方媒体开始传出象群迁徙的消息。到了5月底，国际媒体开始广泛报道。而据中国官方喉舌新华社6月1日称，习近平于5月31日主持中共中央政治局集体学习时强调，中国要努力塑造“可信、可爱、可敬”的形象。就在习近平下达相关指示后隔天（2日），社群媒体就开始传出象群现身于昆明市郊的消息。

象群迁徙成为国际话题焦点的时间点，正好发生在习近平下令塑造“可爱”形象的前、后不久。林慕莲强调，两者并非巧合。林慕莲相信，那些逗人喜爱的大象，是习近平要输出“可爱”中国形象的最新宣传武器。她相信，那些吸引国际媒体转播的象群迁徙影片，其实是中国长达十年来争夺“话语权”（discourse power）众多例子之一。

对于中国的“形象战”，林慕莲解释，随着中国已成为世界第二大经济体，习近平迫切需要让中国相应地提升国家形象。为此，中国官方媒体致力在海外扩张，动员亲中商人收购世界各地媒体，中资企业也争取掌控全球卫星电视网络等通讯基建设施。

据林慕莲指出，中国近年较引人注意的“形象战”，是对去年2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情起源争议所发动的宣传攻势；她指出，中国去年借由发动“战狼”外交攻势，让疫情起源自美国的假消息于网络流传；中国网军也被动员，反驳新疆维吾尔族族人遭迫害的指控。除了网络宣传之外，林慕莲指出，中国也投入数以百万元计的资金，向世界各地实体报章置入宣传。林慕莲引述香港大学今年5月发表的研究报告，今年3月中国“两会”（全国人民代表大会会议及全国政协会议）期间，中国“人民日报”就向全球200家新闻媒体，分别以12种语言，置入4500篇文章。

中央社说，林慕莲是国际记者联合会（International Federation of Journalists）的“COVID-19故事：揭开中国全球策略报告”共同作者之一。这份报告今年5月发表，内容指中国在全球疫情期间运用叙事手法提高自身形象，致力重塑全球媒体格局；报告又指中国讯息战的力量不断增强，呼吁全球新闻从业人员及工会必须保持警惕，保护新闻独立性免受影响。林慕莲的另一项备受国际新闻界和学术界关注作品，是2015年由英国牛津大学出版，2019年由台湾“八旗文化”推出中译本的“重返天安门：在失忆的人民共和国，追寻六四的历史真相”（The People’s Republic of Amnesia: Tiananmen Revisited）。