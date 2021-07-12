民主党主席罗健熙亦辞任区议员 该党参选立法会机会再减

民主派区议员辞职潮持续，五日内已有约170名区议员辞职，最新辞职的，包括拥有最多区议会议席的民主党主席罗健熙，他同时辞去南区区议员兼区议会主席职务，以表达对港府以透过传媒「放风」的方式来让区议员在不清晰的情况下请辞的不满，另亦有财政的考虑。他更表示，相信该党不少区议员亦会辞职。一般相信，党主席和多名党员盰去区议员职务，意味他们参选立法会选举的机会更低，但罗健熙只是重申，会留待9月的会员大会决定。

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未就罗健熙公开信要求澄清传闻的行政长官林郑月娥，今(12日)早出席席电台节目时，没有澄清传言，只是说，相信区议员可能心中有数，心知曾做过宣誓条例中「负面清单」的事情，因而先行辞职，强调港府一定会按法律办事。她又说，今届区议会极端政治化，并利用区议会平台反对中国内地、反对政府、侮辱官员，对此感到可惜。

昨日宣布辞职的区议员至少有六人，除罗健熙之外，还包括中西区任嘉儿，在她请辞后，该区原有十五名区议员，现只余三人未辞职；而南区原有十七名区议员，现只余四人，情况与黄大仙区一样；另外不少地区的区议员人数亦已跌至个位数。

罗健熙昨(11日)在其社交平台上发表录像片段，指自己2019年当选时按法律通过审查，获法院确认妥为当选，但新的宣誓条例将合资格候选人重新检查，并按其标准褫夺区议员资格，令他感到匪夷所思，如果再追回上任后的薪津，更是令人难以明白。他认为，他和其他民主派的区议员真心不认为借出办事处办「民主派35+初选」有何不对或「伤天害理」之处，但亦心知现在的港府不会与你「讲道理」，是否还要冒险？他续称，他亦不愿意耗费两、三年的时间和巨额律师费与港府在法庭上争拗港府追讨上任后所有薪津并不合理，即使他相信港府难以说服法庭判其胜诉。

他以《被关了窗，便开门外出》为题的短片亦透露，会与一批辞职的南区区议员合力继续服务小区，包括在收费平台上开设频道，期望市民支持，亦告诫建制派人士，不要以为大批民主派区议员请辞，地区事务便任由他们予取予携。

建制派传媒上周三（7日）引述消息人士称，倾向大规模褫夺区议员资格(DQ)，除曾签署「墨落无悔」抗争声明和借出场地予民主派初选者外，加上贴「光复香港 时代革命」宣传物品者亦可能会被DQ，预计被DQ者接近230人。消息人士更表明，一旦被DQ，港府可追讨他们自上任后的薪津，涉及金额超过100万港元，自行辞职者则不会追讨薪津，其后便出现区议员宣布辞职潮。有政治学者指，这是当局为减少DQ大量民主派区议员的负面影响而打心理战，让他们自行辞职。

另外，一般相信，党主席辞任区议员，意味民主党认为议会路线不可行，该党参选12月立法会选举的机会亦会降低，但罗健熙仍不松口，重申留待9月大会决定。

据本台了解，中方曾极力游说民主党参选立法会，以增加新选举制度的认受性，甚至点名个别「可接受」的年轻党员参选，但在多名党员被捕以及身陷牢狱的前主席胡志伟被当局阻挠奔父丧之后，引起党内极大不满，反对参选立法会的声音大增，一些欲借帮助狱中兄弟为名去参选者，亦被狱中党友「划清界线」，表明不需这样的帮助。