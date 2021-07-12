江泽民以送花圈方式“现身” 再引猜测

中共前领导人江泽民、朱镕基缺席中共建党百年活动，一度引起猜测。他们近期以另类形式“露面”，为去世的中共高官高尚全送去署名花圈。而或因级别讲究因素，中国国家主席习近平以及出席天安门中共百年庆祝仪式的前中国领导人胡锦涛等均没有向高尚全送花圈。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，江泽民缺席党庆引猜测，花圈先现身悼中共高官。

该报道引述财新网消息，中国经济学家、前中国经济体制改革研究会会长高尚全遗体告别式9日在北京举行。中国国务院副总理刘鹤、前总理温家宝，以及中国国家发展和改革委员会主任何立峰，已卸任的高官马凯、周小川等赴八宝山殡仪馆吊唁。

中共政治局常委李克强、栗战书、汪洋、韩正，及国家副主席王岐山、人大常委会副委员长王晨、中组部长陈希、中共统战部长尤权则送花圈。

然而，引起注意的是现场江泽民、朱镕基的花圈。这两名中共前领导人1日皆缺席中共建党百年党庆，引发外界关注，关于两人身体状况不佳、甚至已不在人世的传言再起。

据中央社说，92岁的高尚全6月27日在北京病逝。他曾于80年代经济改革中将“劳动力市场”“自由”“人权”“对市场经济内涵的完善”“所有制理论的创新”等词句写进中共中央文件。