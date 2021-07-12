美国务院报告 点名新疆缅甸等为暴行高风险区

美国国务院12日公布种族灭绝与暴行防治报告，点名新疆、缅甸等为暴行高风险区。报告针对新疆指出，中共对少数民族进行种族灭绝，并犯下监禁、虐待及强迫节育等违反人道罪行。

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“爱的相反不是恨，而是冷漠。”美国国务卿布林肯（Antony Blinken）12日以纳粹集中营幸存者、诺贝尔和平奖得主埃利·威塞尔（Elie Wiesel）名句，作为公布今年“威塞尔种族灭绝与暴行防治法”（Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act）报告的引言。

布林肯表示，这份报告代表美国对抗冷漠的立场，也展现美方愿意拿出更多作为，防范并因应包含种族灭绝、违反人道罪及战争罪暴行的承诺。

今年报告监控并评估153国风险，较去年99国增加不少，但新增名单并未公开。报告首次直接点名并详述特定国家情况，列举6个处于暴行高风险的国家与区域，包括缅甸、新疆、衣索比亚、伊拉克、叙利亚和南苏丹。

在新疆部分，报告指出，布林肯今年1月证实中共正对维吾尔族犯下种族灭绝与违反人道罪。绝大多数受害者为穆斯林和新疆少数族群，他们遭受的违反人道罪包括监禁、虐待、强制节育和迫害。

为反制北京在新疆作为，美方已采取多项作为。报告举例，美国财政部去年7月制裁涉及新疆严重人权侵犯的2个中共政府实体与6名现、前任官员；今年3月联合欧盟、英国与加拿大，制裁两名中国相关官员。国务院也持续对相关中国官员祭出签证限制措施。

此外，去年6月至今年1月间，美国对来自新疆特定商品、所有棉花与番茄制品祭出暂扣令（Withhold Release Order），因为合理迹象显示上述产品有使用强迫劳动。商务部也将涉及新疆人权侵犯的24个中国实体，放入俗称黑名单的出口管制实体清单。

针对2月爆发军事政变后动荡不断的缅甸，报告表示，美国政府持续与盟友伙伴合作，敦促缅甸军政府将权力还给民选政府，并停止残酷杀害和攻击示威者、让部分人士“被消失”与任意监禁等作为。

报告指出，政变爆发前，美方就禁止对缅甸军售、提供战斗训练和军事教育，事发后更暂停与美国国防部所有其余往来。除了对缅甸祭出出口限制，美国也提供缅甸人民18个月的“临时保护身分”（Temporary Protected Status）。

根据缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners）统计，截至今日，政变爆发以来共有6640人被逮捕，5203人仍遭监禁，并有902人遭杀害。

依据2018年生效的“威塞尔种族灭绝与暴行防治法”，美国行政部门在法案上路之后6年，需每年向国会提交报告，点名面临暴行风险的国家与地区，并说明美国采取的防范及因应作为。法案以威塞尔命名，对他毕生为人权发声的努力致意；威塞尔2016年辞世，享寿87 岁。