美媒称忤逆中国监管层又惹恼投资者 滴滴两边不讨好

中国网络叫车滴滴现在面临双重打击：一是来自国内监管机构的审查，二是美国和全球投资者的反戈。投资者对滴滴如何在监管阴云笼罩之下完成上市产生了疑问。滴滴处于滴滴两边不讨好状态。滴滴股价目前较IPO价格跌去14%。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道称，忤逆中国监管层又惹恼投资者，滴滴两边不讨好。在登陆纽交所前的最后几天里，中国监管部门从滴滴那里得到的暗示是IPO计划会暂停，但滴滴却告诉美国承销机构，中国政府已经同意了这桩上市交易。这件事带来的后果已经超出滴滴本身，进而影响未来中国企业的赴美国上市计划。

在滴滴全球股份有限公司(Didi Global Inc., DIDI) 6月底于纽交所上市前的最后几天里，这家中国网约车巨头告诉美国投行顾问的信息开始和中国监管部门得到的信息不一致了。

据了解滴滴与监管机构沟通情况的人透露，中国监管部门当时以为滴滴会暂停IPO并处理数据安全问题。然而据了解滴滴上市进程的人透露，滴滴在纽约却做出了另一套保证，称中国政府已经同意放行其IPO。

这些知情人士表示，负责经办滴滴IPO的投行顾问当时并不知道这家公司已面临迫在眉睫的政府整顿风险，所以还在继续推进交易。到了6月30日，这个全球最大的网约车平台开始在纽交所正式挂牌，上市第二天股价上涨了16%，市值达到约800亿美元。但这只是昙花一现。中国政府先是对滴滴突然上市大吃一惊，紧接着就在7月2日作出反击，对滴滴展开了网络安全审查，并禁止滴滴接受新用户注册。在之后的几天里，中国监管部门通知应用商店下架滴“滴滴出行”应用，并宣布收紧对已经在境外上市或试图在境外上市的中国公司的监管。

滴滴现在面临双重打击：一是来自国内监管机构的审查，二是美国和全球投资者的反戈。投资者对滴滴如何在监管阴云笼罩之下完成上市产生了疑问。滴滴股价目前较IPO价格跌去14%。

据该报道，在美国，参与滴滴IPO的承销机构正面临基金经理和其他投资者的愤怒和质疑：为什么承销机构没能预见到这种情况？

这件事情的后果已经超出滴滴本身。考虑到投资者已经风声鹤唳，投行顾问们说，后续准备赴美IPO的中国企业可能会暂时打消这个念头。中美关系的日趋紧张让中国与华尔街本来堪称融洽的关系出现转折。包括阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd.) 2014年IPO在内的中国重量级上市交易一方面让中国企业借助美国投行界的丰富经验筹到了巨额资本，同时也让美国投资者有机会从这些企业的增长中分一杯羹。