美海军驳斥中国的指控 在西沙群岛正常航行 未违规

据“美国之音”报道：美国海军7月12日驳斥中国的指称，强调中国对这次使命的声明是“错误的”，美国海军是根据国际法，在西沙群岛执行航行自由行动。此前，中国军方称，美国军舰被解放军跟踪监视和驱离。

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声明说，美国海军本福德号导弹驱逐舰根据国际法执行了这次航行自由行动，然后继续在国际水域执行正常行动，“这次行动反映了我们以维护航行自由及合法使用海洋为原则的承诺。正如本福德号在那里所做的一样，美国将继续在国际法允许的任何地方飞越、航行和行动。中华人民共和国无论说什么，都不会阻止我们。”

星期一早些时候，中国国防部网站发布了中国南部战区新闻发言人田军里大校的声明。声明称，美军“本福德”号导弹驱逐舰“未经中国政府批准，擅自闯入中国西沙领海，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。”

这份声明还指责美军“严重违反国际法和国际关系准则”，美国是“不折不扣的‘南海安全风险制造者’。”

对于中国军方的声明，美国海军第七舰队说，美国维护航行自由的原则，只要有国家的海上声索主张违背1982年《海洋法公约》规定的国际法，美国将继续捍卫这些权利和自由，“国际社会的任何成员都不应被威吓或胁迫而放弃他们的权利和自由。”

星期一，拜登政府宣布，将延续前特朗普政府在南中国海主权声索问题上的政策，继续认定中国对南中国海大部分海域主权声索完全不合法。

美国国务卿布林肯7月11日发推文说，美国支持盟国和伙伴捍卫他们的海洋权利，捍卫海洋自由。

5年前的7月12日，海牙国际仲裁法庭在中国拒绝出席的情况下裁定，中国对南中国海九段线的海权主张不符合国际法。

不过，中国对于这项裁决表示，“不接受”、“不承认”、“不执行”。