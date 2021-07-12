苏州一中档饭店今天下午倒塌 救灾仍在持续

中国东部城市苏州的一家酒店倒塌，有一人死亡，10人失踪。该饭店可能属于3星或四星酒店。倒塌事故发生时，饭店里居住的客人情况细节不明。抢救仍然在继续。

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中国东部城市苏州的一家酒店倒塌，暂时报告有一人死亡，10人失踪。据苏州市长办公室在社交网络微博上说："救援行动正在继续，已启动调查以确定悲剧的原因。" 据法新社说，悲剧发生在当地时间下午3点33分。

同一消息来源称，有7人被从名为四季开元酒店的废墟中救出，其中3人情况堪忧。

根据中国旅游预订网站携程网的描述，这家中档酒店已于2018年开业，包括54间客房，以及一个宴会厅。

法新社说，目前还不清楚是整个酒店倒塌，还是只有部分建筑倒塌。据官方中央电视台播放的图片显示，数十名救援人员身穿橙色连体服，戴着头盔，在一堆废墟旁工作。在其他照片中，可以看到玻璃碎片散落在救援人员周围，管道从似乎仍然矗立的建筑物的部分伸出来。

据消息称，500多名消防员被派往灾难现场开展救援行动。

人们在社交媒体上发布的其他视频显示，震惊的围观者正在观看行动，一些人用智能手机拍摄了这一场景。

报道称，苏州以其古典园林而闻名，拥有丰富的历史和建筑遗产，吸引了许多游客。这个拥有1200多万人口的城市，其众多的运河有时为它赢得了 "东方威尼斯 "的绰号，位于上海以西约80公里处。

据法新社说，建筑物倒塌在中国经常发生。随后进行的大多数调查都指向了不符合建筑标准的豆腐渣工程问题。2020年3月，在东部沿海城市泉州，一家被征用为Covid-19疫情隔离设施的酒店倒塌，导致29人死亡。当局在调查中发现，该建筑被非法增加了三层，而该建筑原本有四层。

此前一年，上海一栋正在装修的商业大楼倒塌，造成约10人死亡。2016年，在东部城市温州，容纳工人的简陋多层建筑倒塌，至少有20人死亡。最近，在今年5月，南方大都市深圳最具标志性的摩天大楼之一--世纪广场发生了摇晃，引起了恐慌的场面，导致大楼被疏散。