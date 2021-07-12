陈熠霖处女作《寻找》：传统理念与社会现实冲突中的挣扎

华裔奥地利导演陈熠霖的首部长片12日上午在戛纳放映。该片入围官方评选单元的一种注目。影片落幕，场内灯光重新亮起，观众全体起立，报之以雷鸣般的掌声。

广告 继续浏览后续

影片<寻找>以主人公梁飞走出乡村，在大城市闯生活，不得不以卖身谋生的经历为主线，讲述出中国传统社会理念与金钱至上的现实中，性少数人群面对的排斥ˎ蔑视与暴力，而这种暴力来自嫖客，也同样来自警方，和它所代表的社会。有钱者的为所欲为，描绘出一种残酷而畸形的社会现实。中国传统的家庭观念，则令这群人或者远离家庭，或者被迫结婚，无法建立自己想要的生活，追求自己向往的爱情。影片当然展示出中国社会环境下性少数人群的命运，而这种少数也是那些从乡村，带着对美好生活的憧憬，走进城市的乡村青年，是他们面对的社会蔑视与排斥，和他们面对无法企及的梦想的痛苦与迷茫。正如影片歌声中所唱：那是霓虹灯与月亮的距离。主人公梁飞在社会现实中似乎学会了隐忍，为谋生，为养家，但也最终在种种遭遇中，明白了首先要爱自己，接受自己。

这是一群年轻人中国社会巨变的震荡中，寻找人生道路，寻找生命的意义，寻找爱情，寻找自己的过程。整个影片十分流畅。传统理念与社会现实的冲突所暗含的暴力，在柯震东ˎ 林哲熹，白宇凡，曾美惠孜等两岸演员细腻ˎ精致的表演中演绎出来，令观者颇感震撼。

这是陈熠霖的首部长片，显示出他不凡的功力。陈熠霖出席了影片首映。这部影片的拍摄显然也震撼了导演本身。陈熠霖在开场发言中，令人感觉在努力克制着自己的情绪，坦言曾面对不少困难。

该片在台北拍摄，两岸演员同台，奥地利ˎ法国和比利时三国参与制片，可以说是一部中欧合作影片。而故事则发生在中国大陆的南方城市。影片没有在中国大陆拍摄是否只是巧合？从目前中国大陆日益严格的审查制度，以及近日性少数群体论坛被突然关闭的情况来看，很难说影片能否在中国大陆上映。