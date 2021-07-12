香港新风：国安体系高官出席奢华款待未交待 特首吁到此为止 但争议未息

副保安局长区志光(图左)与入境处长区嘉宏(右上)和海关关长邓以海(右下)均曾接受奢华款待

继身兼维护国家安全委员会成员的海关关长和入境事务处长被揭发接受中国国企高层款待后，保安局副局长区志光亦承认，曾参与同一饭局；保安局代三人承认「有疏忽及敏感度不足，就事件表示歉意」。事件引起公众质疑，认为不止是违反限聚令，但行政长官林郑月娥表示，三名官员已承担法律后果，并公开致歉，希望事件可告一段落，到此为止。

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不过，曾经是廉政公署总调查主任的大律师查锡我今(12日)早在一个电台节目表明，情况显示涉事官员接受奢华款待，公务员事务局有责任调查，有需要时可给予口头警告、谴责或扣薪等处分，港府欲淡化事件，只会令市民更反感。

香港的清廉情况一直排在全球前列，明令禁止公务员接受奢华款待，前特首曾荫权接受审商款待曾引起风波，前廉政专员汤显明卸任后翌年获委为中国全国政协港区委员，随即被审计署揭发他在宴请中国官员时开支超标，接着再被媒体披露他有其他涉及北京驻港官员的违规宴请，律政司经调查后才决定不起诉他的贪腐指控。当年，即2013年香港的清廉指数随即微跌一位至全球第15位，而最新的2020年排名，则是第11位，与英国、加拿大及澳洲等国齐名。

但港府对三名高官接受款待却有不同反应。两名纪律部队首长被媒体揭发3月时出席一个约有十人的饭局，因而违反4人限聚令而被票控；保安局8日确认事件，并指同场还有保安局副局长区志光，但媒体同日披露，官员是接受中国地产商恒大高层宴请，每人消费接近四千港元(折合约434欧元)，质疑相关官员为何不申报，以及保安官员为何接受地产商款待。保安局9日再发声明，代三名官员道歉，又指三人因工作需要，经常与社会各界联系，强调当日晚宴是普通社交聚会。

行政长官林郑月娥昨(11日)出席电台节目时表示，坊间指称宴会豪华，但获邀者到了现场才知情况，总不能「见到好似有块鲍鱼，不如企起身走啦」，呼吁公众以「较人性化」看待当日的宴会。她响应如何跟进时表示，官员已付出一定代价，其他官员亦知道要尽量少去相关场合，希望事件到此为止。

建制派议员支持事件到此为止的特首言论，曾是保安局局长的新民党主席叶刘淑仪认为，继续追查或讨论事件会影响纪律部队形象，事件已能提醒公务员、特别是高级官员要「比白更白」，而现行的公务员接受酬酢指引己十分仔细，难再更具体。李身是律师的谢伟俊议员认为，从表面资料看来，三名官员有违公职人员接受款待的守则，亦有违中国廉洁国情，期望官员汲取教训，大家向前望，不要再纠缠由谁人请客等枝节问题上。

但中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强指出，港府守则列明公务员不应接受过度奢华款待，但当局未交代饭局开支，却希望事件告一段落，令人质疑指引形同虚设，他认为，事件关乎公务员日后应如何诠释守则，以及公务员应跟随什么标准行事，当局必须讲清讲楚。

廉署前总调查主任、大律师查锡我今早在一个电台节目亦表示，公务员守则列明，公务员不能接受奢华或频密的款待，认为如果涉事晚宴人均消费真如传媒报道所说的三、四千元，毋庸置疑是奢华，公务员事务局有责任调查，有需要时可给予口头警告、谴责或扣薪等处分。

查锡我续称，事先不知道晚宴是否豪华并非接受奢华款待的好辩解，认为官员到达晚宴场地后，都应心里有数，知道不会是平价地方。他亦不能理解地产商与海关、入境处及保安局那些工作上关连，以致要交流，希望港府解释。他强调，公众需要看到港府公平公正处理事件，而非淡化事件，指晚宴菜式只是普通食材，这只会令市民不能接受甚至反感。