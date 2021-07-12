鸿海台积电采购疫苗成功台湾官方称有无中国干扰不言可喻

全台高度瞩目的民间企业采购BNT疫苗案今天终于定案，鸿海永龄公益基金会和台湾集成电路公司今天联合宣布，买卖双方已经完成签约，两大企业各采购500万剂BNT疫苗，合计1000万剂，将捐赠给台湾政府做防疫使用，第一批疫苗最快9月底抵台。

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台湾官方一直以来都强调要向「原厂采购」，但在两度买不到之后，最终两大企业还是必须遵循国际商业规范，向德国BNT药厂的亚洲总代理「上海复星医药集团」采购，只是改由上海复星的控股子公司「复星实业」出面签约。

上海复星医药昨晚发布公告说，控股子公司「复星实业」已分别与台积电、鸿海永龄基金会以及裕利医药签订「销售协议」，复星实业将向台积电及鸿海永龄基金会委托的裕利医药，销售共计1000万剂BNT疫苗，该等疫苗将被买方捐赠予台湾疾病管制机构用于当地接种。

今天(12日)凌晨，鸿海及永龄基金会创办人郭台铭就在脸书宣布这个消息，并强调在提出捐赠案后的洽购期间，并没有大陆北京当局对这次疫苗采购过程有任何指导或干涉，感谢让采购行为归诸商业条件谈判的本质进行。

不过台湾总统府随后也发布新闻，强调政府只有「拚」、没有「卡」，企业捐赠疫苗这件事，经过台湾和德国政府，以及两大企业倾全力才能突破，「有没有中国的政治力干扰不言可喻」。台湾总统府还说，美国日本「即刻救援」，捐赠给台湾大量疫苗，产生极大的压力，最后才让中国转向「不卡台湾」。

台湾行政院今天召开记者会，仍强调这批BNT疫苗是「原厂制造、原厂卷标、直送台湾」。言外之意就是，台湾买的是德国疫苗，和中国大陆没啥关系。

所谓「原厂标签」的意思，就是不要跟香港使用的BNT疫苗一样，药瓶标签上印有中文「复必泰」三个字。因为这样，即使此刻上海复星手上握有印着「复必泰」的BNT疫苗现货3000万剂，但仍必须再向德国原厂重新下订单，重新生产制造，再从德国运送到台湾，也因此第一批疫苗抵台时间才会拖到九月底。

另外台湾两大企业这次购买价格是每剂33美元出头，总价3亿3千万美元。去年9月台湾官方透过东洋药品采购后来破局的价格是每剂38美元；去年底台湾官方透过雅各布臣药品的所谓「德国原厂直购案」，每剂价格更高达43美元。企业采购疫苗价格竟然是历来最便宜，也引起台湾各界关注与好奇。

有了这1000万剂疫苗，再加上慈济基金会也将透过关系采购500万剂BNT疫苗捐给政府，台湾民间抢打疫苗的紧张氛围已经稍微缓和。