与美日防卫有关？中国海上实弹军事演习今上马

中国海事局13日下午发布航行警告，预告黄海2个海域已自今天中午12时起“组织重大军事活动”，将持续至16日中午12时，为期整整4天，并要求任何船只在上述期间内不得进入公告海域。由于中国海事局5日及6日曾公告，黄海中部将有“火箭残骸掉落”及“重大军事活动”。但其中“重大军事活动”的公告不到6小时后又宣告撤销，引起外界揣测。

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据中央社今天报道称，中国在黄海北部2海域有重大军事活动，此宣布先前曾撤销。

中国海事局5日及6日曾公告，黄海中部将有“火箭残骸掉落”及“重大军事活动”。但其中“重大军事活动”的公告不到6小时后又宣告撤销，引起外界揣测。

中央社说，日副相提联美保台后，中国公告黄海军演随即撤销。

经比对海图，这2个预料将举行军事演习的海域，都位在山东半岛东部的荣成市东南方向，属黄海北部海域。

这项公告于今天下午2时30分在中国海事局官网公布，内容标注8个座标，来源为中国海事局辖下的青岛海事局。

日本副首相麻生太郎5日公开表示，如果中国侵攻台湾，日本政府将认定为安保法所规定的“存亡危机事态”，有可能行使受限的集体自卫权，“美国与日本一定要一同防卫台湾才行”，引起中国不满。

同日下午2时23分，中国海事局先是发布标题为“关于港区火箭残骸掉落区域的航行警告”，内文指9日中午12时至同日深夜12时间，黄海中部8个座标形成的2个范围内海域“有影响船舶航行安全的活动，禁止驶入”，未多作说明。

6日上午10时4分，中国海事局接着发布标题为“关于黄海中部重大军事活动的航行警告”，内文指9日上午8时至13日下午6时，黄海中部5个座标形成的1个范围内海域“有影响船舶航行安全的活动，禁止驶入”，也未多作说明。

据该报道，上述2项航行警告，一度引发中国藉军事演习“警告日本”，对麻生太郎涉台发言表达不满的揣测。但相隔不到6小时，中国海事局6日下午3时46分又发布“撤销航行警告”，宣布撤销上述“重大军事活动”的航行警告，让外界议论纷纷。