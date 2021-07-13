中国在瑞丽布防人脸识别改进版监控疫情 惊讶了外媒

一个与缅甸接壤的中国小城市瑞丽现在正在使用面部识别相机来监控居民的行动，并力图杜绝哪怕是小规模的新冠肺炎病毒疫情。中国当局此前从未正式报告过专门使用面部识别相机来对抗该新冠肺炎流行病的传播。

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据法新社说，在中国的公共场所，监控摄像头已经无处不在，中国的大都市显示是安全的，针对人的身体暴力并不常见。

现在新技术也被广泛用于反新冠肺炎病毒斗争中，这包括自2020年初以来就广泛使用移动应用程序来追踪行动。

但当局此前从未正式报告过专门使用面部识别相机来对抗该新冠肺炎流行病的传播。

现在已经在与缅甸交界的瑞丽市进行了这种面部识别技术布防，在过去的十天里，该市已经发现了大约60名当地患者，包括几名印度病毒变种的感染者。在这些案例中，有许多缅甸人，尽管理论上与缅甸的边界已经被关闭了。这种情况令中国当局感到担忧，因为缅甸是世界上疫情在最近几周加速发展的国家之一。

自2月1日的军事政变以来，缅甸也一直受到严重动乱的困扰。这可能会导致缅甸人越过边境躲避战火。

中国当局周六说，有了这个新设备，任何想进出瑞丽市住宅区、超市、市场和其他任何繁忙地区的人都会被摄像头扫描到他们的脸。这些数据与一个独特的二维码相连，可以自动监测一个人的行动。据中国官方广播电台CNR报道，这些面部识别设备还能够测量个人的体温。

消息说，该系统由当地市政当局管理。自疫情开始以来，瑞丽已经爆发了三次疫情，并很快得到了控制。

法新社说，作为2019年底第一个面临新冠肺炎病毒的国家，中国自2020年春季以来在其领土上几乎消除了这种新冠肺炎疾病，生活已基本恢复正常。特别是对所有来自国外的人进行了大规模的筛查、严格的禁闭或强制检疫，有助于成功控制疫情。

中国今天报告有29个新病例，其中27个是“境外输入”，是来自国外的人，他们被置于医院的隔离检疫中。