中国报告6月出口大幅增长

中国海关总署今天表示，中国6月份的出口同比增长了32.2%，尤其是受到电子和药品销售的刺激，法新社说令人惊讶，这是该亚洲巨头的销售额自4月以来最快的增长速度。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，星期二的中国海关数据显示，中国6月大豆进口量创下纪录第三高的月度水平，受来自巴西的船货激增推动。中国是全球最大的大豆买家。数据显示，中国6月进口1,072万吨大豆，略低于上年同期1,116万吨的纪录高位，此前预订的巴西大豆船货目前已清关。

海关总署数据显示，6月大豆进口比5月的961万吨增长11.6%，上半年自美国进口农产品同比增120%。

据法新社说，中国6月份的出口同比增长了32.2%，尤其是受到电子和药品销售的刺激。而且表现比预期的要好得多：经济学家们预计会出现放缓（+23.1%），而前一个月是同比增长27.9%。这种情况与去年形成鲜明对比，当时中国的活动刚刚从新冠肺炎病毒大流行中恢复过来。法新社说，中国显示现在几乎没有这种新冠肺炎病毒疾病，中国是第一个在2020年底前恢复到新冠肺炎病毒大流行前活动水平的国家。

据路透社说，中国下半年进出口增速或将放缓。据中国海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文周二称，总的看来当前新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走势错综复杂，外贸发展面临的不确定、不稳定因素依然较多，同时，去年下半年基数较高，预计今年下半年进出口同比增速或将放缓，但全年进出口仍然有望保持较快增长。