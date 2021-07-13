今祭刘晓波逝世4周年

今天是诺贝尔和平奖得主刘晓波逝世4周年，他的友人组成的“晓波助澜会”表示，在全球都在猜测和预防下一个冲突热点的时刻，中国的自由民主事业更与世界的和平发展密切相关。

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据中央社今天报道称，刘晓波逝世4周年，他的友人组成的“晓波助澜会”表示：中国民主关乎世界和平。

刘晓波的友人组成的“晓波助澜会”今天在脸书（Facebook）专页发表公开声明，指出刘晓波离世后的4年间，中国人权状况继续恶化，“将一个又一个的‘刘晓波’送进了牢房之中”。

该声明表示，香港“一国两制”已荡然无存，全世界都在猜测和预防著下一个冲突热点，这意味着中国的自由民主事业，不仅仅关系著中国人自身的福祉，“更与世界的和平发展密切相关”。声明认为，在“新极权体制”处于巅峰的当下，个体显得渺小。但无论“帝国”如何强大，都不可能完全统治人们的心灵，也不可能完全取消人们的自由意志。

中央社说，刘晓波是中国著名民运人士及学者。他在2008年发起并起草“零八宪章”，隔年12月被北京第一中级人民法院以“煽动颠覆国家政权罪”判刑11年。2017年刘晓波因患肝癌末期，在保外就医期间病逝，终年61岁。