华尔街爱中国却遭滴滴案羞辱 美国专栏作家棒喝不该再当摇钱树了

中国当局在滴滴出行IPO后出手打压，杀的华尔街措手不及，损失惨重。华邮专栏作家Josh Rogin发布评论，开呛华尔街遭习近平羞辱，现在该醒醒了，昔日自认为中共只是将华尔街当摇钱树的日子，在滴滴出行事件后，应该认清中共的本质，并嘲讽中企是3“0”企业-零透明度、零问责制、零独立，投资风险未知，投资中企对投资人与美国都不利的。

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据自由时报今天引述报道称，《华盛顿邮报》专栏作家、也是CNN政治评论家Josh Rogin认为，滴滴事件是习近平对华尔街的羞辱。

《华盛顿邮报》专栏作家、也是CNN政治评论家Josh Rogin近日对滴滴事件发表评论，他指出，当滴滴IPO后2天遭中共突袭审查，等于是习近平对华尔街进行羞辱性的重击，透过这一个分水岭，即使是最顽固的中国经济助推器的华尔街，也得承认游戏已经发生了根本性的变化，将美国人的资金投资于中企不再是华尔街可以估算的风险。

Josh Rogin引述CNBC财经节目主持人克莱默的警告：“如果你在滴滴事件后还买中概股，那你就是个傻蛋，为何要把资金置于风险之中呢？”借此强调克莱默的言论说明了华盛顿过去几年一直对华尔街的忠告，提醒华尔街在美国筹集资金的中企并未接受美国审计规定。

据该报道，但纽约的金融大咖们并没有理会这些警告，而是告诉他们的投资人，投资中国是正确的。如今，这些财务后果将不会落在金融业顶端的那些看门人身上，而是由数百万不知情的美国投资者自行承担投资中企的后果。

Josh Rogin表示，直到现在，金融界的许多人都希望相信中共是务实的。他们坚称，北京永远不会通过扼杀华尔街这颗摇钱树，来遏制中国经济发展，而且投资者始终可以依靠理性的决策和可靠的回报。在滴滴事件后，这些论点都不再站得住脚了。

据Josh Rogin 强调，华尔街的权威人士、资产管理公司、律师和游说者再也不能争辩，中企根本不在中共的控制之下，反倒必须明白北京可以随时以任何理由窃取他们的金库。Josh Rogin 说，华尔街现在必须承认，将美国人的钱汇入零透明度、零问责制和零独立的中国公司，对投资者和美国都不利。