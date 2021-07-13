在美国开庭 华为与威瑞森和解互不指控专利侵权

华为和美国威瑞森通讯VZ.N已同意就两起指控专利侵权的诉讼达成和解。2020年2月，华为提起诉讼，指控威瑞森在未经授权的情况下，在计算机网络、下载安全和视频通信等领域使用了十几项华为专利，要求后者做出赔偿并支付专利许可费。威瑞森提出反诉，指控华为侵犯了威瑞森的专利。其中一项诉讼上周在美国德克萨斯州开庭审理。

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据路透社消息，华为和威瑞森已同意就两起专利侵权诉讼达成和解。据华为周一对路透社表示，该公司和美国威瑞森通讯VZ.N已同意就两起指控专利侵权的诉讼达成和解。其中一起诉讼上周在德克萨斯州开庭审理。华为和威瑞森周日晚间向两家美国法院提交联合动议，要求撤回这两起诉讼以及威瑞森的反诉。

据消息说，2020年2月，华为提起诉讼，指控威瑞森在未经授权的情况下，在计算机网络、下载安全和视频通信等领域使用了十几项华为专利，要求后者做出赔偿并支付专利许可费，具体金额不详。

据华为在一份声明中表示，“很高兴威瑞森和华为达成协议，结束了两家公司的专利诉讼。协议条款保密。”华为指出，公司“在全球拥有超过10万项有效专利，其中包括大约1万项美国专利。”

路透社说，威瑞森去年曾称这些诉讼“只不过是一场公关噱头”，“是对我们公司和整个科技生态系统的偷袭”，并提出反诉，指控华为侵犯了威瑞森的专利。