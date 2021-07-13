拜登要求美国法庭驳回前特朗普政府针对抖音司法裁决的上诉 称正作新审查

美国拜登政府要求两家联邦上诉法院驳回司法部对一项法院裁决提出的法律挑战。该裁决阻止了特朗普时期针对中国视频共享应用TikTok的新下载禁令生效。拜登政府司法部周一表示，政府的法律挑战现在没有实际意义。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，美国政府要求法院驳回司法部对阻止TikTok禁令生效的裁决发起的法律挑战。拜登上月撤销了前总统特朗普发布的一系列行政令，这些命令试图禁止在美国新下载Wechat和TikTok以及其他中国应用程序，并下令进行新的审查。

美国商务部于6月22日正式撤销了去年9月发布的一份禁止与字节跳动旗下TikTok和腾讯旗下WeChat进行交易的清单，该清单旨在禁止下载这些应用程序。司法部周一表示，政府的法律挑战现在没有实际意义。政府要求美国哥伦比亚特区上诉法院和第三巡回法院驳回其上诉。

在特朗普担任总统期间，商务部还曾寻求禁止其他交易，这将实际上禁止WeChat在美国的使用，后来又寻求类似的限制来禁止TikTok的使用。

法院阻止了所有这些限制的生效。

拜登的命令指示商务部监控像TikTok这样可能影响美国国家安全的软件应用，并在120天内提出建议，以阻止被外国对手控制的公司获取或访问美国数据。商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)在6月28日的接受路透社访谈时称，该部的审查工作“刚刚开始”，将包括一项“基于证据”的分析。

拜登的行政令还撤销了特朗普今年1月签署的另一项针对其他八款通信和金融技术软件应用的命令。

该项特朗普命令指示政府官员禁止与八款中国应用进行的交易，包括蚂蚁集团的支付宝和腾讯的QQ钱包以及WeChat支付。到目前为止，还没有发布禁令。

据该报道，美国另一项针对TikTok的国家安全审查于2019年底启动，目前仍在进行中。