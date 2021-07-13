斯诺成中共外宣工具：女儿指父亲不支持打压记者

中共百年党庆前多次提及写下“红星照耀中国”的美国记者埃德加斯诺，称要找到新时代的斯诺，正确报道中国。但斯诺的女儿近日投书媒体，指其父信仰真实报导，不会支持中国政府打压记者的政策。

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据中央社今天报道称，中共百年党庆前多次提及的美国记者斯诺（Edgar Snow）曾被邀请至延安，每天与毛泽东谈话到夜深。但斯诺的女儿近日表示，她父亲不会支持中国打压记者的政策。

今年适逢中共建党百年，在“说好中国故事”的主旋律下，曾赴中国采访的美国记者斯诺过往的经历再次被提起。

据该报道，中共在延安时期，邀请外国媒体记者访中，借此作为向外发声的管道，斯诺便是其中之一。往后，他将在中国的见闻写成“红星照耀中国”一书，被视为当代向西方介绍中共，具影响力的作品之一。中共中央宣传部主办的英文报刊“中国日报”在6月宣布，成立“新时代斯诺工作室”，向国际展示真实、立体、全面的中国，更好地对外讲述中国故事和中国共产党的故事。

然而在中共大动作宣传斯诺的经历时，斯诺的女儿西恩（Sian Snow）于12日以“我的父亲当年如何报道中国”为题投书纽约时报，回应该报于2日刊发的报道“习近平‘七一’讲话传达了什么信号”？西恩在投书中强调，“认为斯诺会支持现在中国政府对记者打压政策的人，若不是对于他工作的真正意义毫不了解，就是想利用他来达到自己的目的”。

西恩在文中说，这类活动（宣传斯诺的经历）被解读为呼吁只报道中国的正面新闻，回避对该国的批评，并引发一些人认为斯诺与毛泽东关系密切，进而使他的独立性受到影响。她强调，实际上，斯诺相信自由、独立和真实的报道。他一再对抗其他人对他作品的支配、篡改或审查，无论是蒋介石、麦卡锡（Joseph McCarthy）、莫斯科的斯大林主义官员，还是冷战中的中国和美国官员。

据中央社说，今年年初，在中共总书记习近平提出全党展开党史学习教育后，不少境外媒体被安排前往延安采访，以传播“红色故事”。今年3月，中国全国两会期间，中国外交部长王毅接受媒体采访时指出，“斯诺并非共产主义者，但他谈论中国共产党时，不带意识形态偏见，他说出事实、保持客观”；中国副外长乐玉成于4月接受美联社专访时更称，“媒体朋友，我希望你们都成为新时代的斯诺。”