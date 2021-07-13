白夏：晓波被判象征了中共政权和平转型希望的破灭

2021年7月13日是中国著名异议人士，诺贝尔和平奖得主刘晓波去世四周年的纪念日，刘晓波的友人组成的“晓波助澜会”在脸书（Facebook）上发表声明，指出刘晓波离世后的4年间，中国人权状况继续恶化，北京正“将一个又一个的‘刘晓波’送进了牢房之中”。强调中国的演变同世界和平密切相关。

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法国汉学家，刘晓波的朋友，巴黎政治学院中国问题研究专家白夏认为刘晓波的被抓，被判以及在众目睽睽之下无助的离世象征着中共和平转型希望的毁灭。

白夏：“每说到晓波的去世我都会想到那是在法国国庆节的前夕，当时正是G20峰会在汉堡召开的之际，所有的大国的领导人都汇聚在一起，其中包括习近平。但是，没有一个人提到刘晓波的名字，没有任何人要求习近平释放刘晓波。当时人们以为刘晓波并不重要，认为中国无论如何应该向前走。但是，今天，西方国家逐渐意识到中国政权的真面目了。当时，香港有许多人直接到中联部去抗议，而今天，在中国的国土上，已经没有任何人可以发表不同的声音了。现在越来越多的国家首脑意识到中共政权的危害性。当时，晓波是十分乐观的，他认为中国的公民社会将不可阻挡地日益强大，将会改变中国体制的本质。但是，他的被抓，被判刑象征着这条和平演变的道路已经被堵死。政权越来越强硬，对社会的钳制越来越严重。但是，我还是认为晓波的榜样能够继续弘扬，因为他一直希望中国的公民社会能够发生作用，虽然今天看了似乎难以想象，但是，我依然认为他的榜样是值得学习的。“